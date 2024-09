Lộ màu sắc ấn tượng của dòng Redmi Note 14 Pro

Bước vào tháng 10, thị trường điện thoại Android đang chuẩn bị cho những đợt ra mắt đầy hứng khởi. Với các dòng smartphone flagship từ những thương hiệu lớn như Xiaomi sắp xuất hiện, sự cạnh tranh trong thế giới Android dự kiến sẽ trở nên sôi động hơn.

Một thương hiệu đang tạo sóng là Redmi - thương hiệu con nổi tiếng của Xiaomi, hiện đang chuẩn bị ra mắt dòng Redmi Note 14 được mong chờ từ lâu. Mặc dù ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được xác nhận, các lựa chọn màu sắc dành cho các mẫu Redmi Note 14 Pro đã được tiết lộ, mang đến cho chúng ta một cái nhìn sơ lược về những gì có thể mong đợi từ các thiết bị sắp tới này.

Đã có rất nhiều tin đồn rò rỉ xung quanh dòng Redmi Note 14, dẫn đến nhiều suy đoán về thiết kế và tính năng của nó. Tuy nhiên, công ty gần đây đã xác nhận một yếu tố: các tùy chọn màu chính thức cho các mẫu Pro. Những lựa chọn màu sắc này cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn về hướng thẩm mỹ mà Redmi đang theo đuổi với sản phẩm mới này.

Redmi Note 14 Pro sẽ có sẵn trong bốn màu sắc khác biệt: Xanh Lá Ghost, Tím Twilight, Trắng Gương Sứ và Đen Midnight. Những lựa chọn này phản ánh dải màu tương tự như các thế hệ trước. Phiên bản màu trắng nổi bật với vẻ ngoài sáng bóng rực rỡ, trong khi cả phiên bản xanh lá và tím đều có lớp hoàn thiện hai tông màu, tạo thêm chiều sâu cho thiết kế. Trong khi đó, mẫu màu đen có lớp phủ mờ cổ điển, lý tưởng cho những ai ưa chuộng phong cách thiết kế tinh tế và đơn giản.

Với Redmi Note 14 Pro Plus, bảng màu có phần dịu hơn với các màu Xanh Sao Cát, Trắng Gương Sứ và Đen Nửa Đêm. Một điểm khác biệt đáng chú ý giữa hai mẫu này nằm ở thiết kế camera. Trong khi mẫu Pro Plus chọn kiểu dáng camera phẳng hơn, tinh tế hơn thì các mẫu Pro tiêu chuẩn lại có camera lồi hơn một chút so với mặt lưng, tạo nên vẻ ngoài dày dặn hơn.

Dòng Redmi Note 14 sắp tới dự kiến sẽ bao gồm ba mẫu: Note 14, Note 14 Pro và Note 14 Pro Plus. Mẫu cơ bản - Note 14 - có khả năng sẽ là lựa chọn hợp túi tiền nhất và sẽ được trang bị màn hình AMOLED 1.5K, mang lại chất lượng hiển thị tuyệt vời với mức giá phải chăng.

Dưới lớp vỏ, các mẫu Pro sẽ được trang bị những bộ vi xử lý mạnh mẽ. Redmi Note 14 Pro sẽ trang bị chip Snapdragon 7s Gen 3, trong khi mẫu Pro Plus có thể được trang bị vi xử lý Dimensity 7350, đảm bảo hiệu năng mượt mà cho nhiều tác vụ khác nhau.

