Trình làng RedMagic 11 Pro+ và RedMagic 11 Pro với pin 8000 mAh ấn tượng

Cặp smartphone chơi game RedMagic 11 Pro+ và RedMagic 11 Pro của Nubia đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Hai flagship được trang bị SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.

RedMagic 11 Pro+ và 11 Pro đều có pin lớn.

Hai điện thoại thông minh có một số tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng, bao gồm màn hình, camera và thiết kế. Cả hai đều được trang bị quạt tản nhiệt chủ động tích hợp và buồng tản nhiệt kim loại lỏng VC; tuy nhiên, RedMagic 11 Pro+ được trang bị hệ thống làm mát bằng nước.

Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình BOE X10 AMOLED 6,85 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 144Hz. Các điện thoại cũng được trang bị camera trước ẩn dưới màn hình và cảm biến vân tay siêu âm 3D. Dòng sản phẩm RedMagic 11 Pro có tỷ lệ màn hình so với thân máy là 95,3% và viền mỏng 1,25mm.

RedMagic 11 Pro.

Cả hai điện thoại đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với chip chơi game R4 do chính công ty phát triển, RAM lên đến 24GB chuẩn LPDDR5T và bộ nhớ trong 1TB chuẩn UFS 4.1 Pro.

RedMagic 11 Pro sở hữu viên pin dung lượng lớn - 8.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W. Trong khi đó, RedMagic 11 Pro+ chỉ có viên pin 7.500mAh, hỗ trợ sạc có dây 120W và sạc không dây 80W.

Ở mặt sau, cả hai điện thoại đều có camera chính 50MP cùng camera góc siêu rộng 50MP. Ngoài ra, điện thoại có cảm biến 16MP đặt dưới màn hình ở mặt trước.

2 smartphone chơi game được trang bị chip cảm ứng Synaptics, cho phép tốc độ lấy mẫu cảm ứng 3.000Hz và tốc độ lấy mẫu đa điểm 360Hz. Chúng cũng đi kèm với các nút cảm ứng kép 520Hz.

RedMagic 11 Pro+.

Các thông số kỹ thuật khác bao gồm: giắc cắm tai nghe 3.5 mm, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7, NFC, cảm biến hồng ngoại ở mặt sau, ba micro, loa stereo và khả năng chống nước IPX8. Điện thoại chạy giao diện RedMagic OS 11 với nhiều tính năng AI. Máy dày 8,9 mm và nặng 230g.

RedMagic 11 Pro có hai màu: Đen Dark Knight và Bạc - Silver Winged War God. Giá bán của máy là 4.999 Nhân dân tệ (khoảng 18,4 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB và 5.699 Nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng) cho phiên bản RAM 16GB/ ROM 512GB.

Mặt khác, RedMagic 11 Pro+ có ba màu. Phiên bản Dark Knight trơn với RAM 12GB/ ROM 256GB có giá 5.699 Nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng).

Tiếp theo là phiên bản Bạc - Transparent Silver Wing và Đen Transparent Dark Knight, có giá 6.499 Nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng) cho tùy chọn RAM 16GB/ ROM 512GB. Đáng chú ý, màu Bạc Transparent Silver Wing còn có phiên bản RAM 24GB/ ROM 1TB với giá 7.699 Nhân dân tệ (khoảng 28,4 triệu đồng). Các phiên bản trong suốt cũng được trang bị đèn LED, cho trải nghiệm chơi game cực ngầu.