5 ứng dụng miễn phí thay thế Microsoft Office và Microsoft 365

Microsoft Office từ lâu được xem là bộ ứng dụng văn phòng phổ biến nhất trong môi trường doanh nghiệp và giáo dục. Tuy nhiên, việc Microsoft chuyển sang mô hình thuê bao với Microsoft 365 cùng đợt tăng giá gần đây khiến nhiều người dùng tìm kiếm các lựa chọn miễn phí thay thế.

Gói Microsoft 365 Personal hiện có giá 210.000 đồng/tháng hoặc 2,099 triệu đồng/năm, bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook và các ứng dụng khác.

Việc tăng giá liên quan đến tích hợp AI Copilot vào toàn bộ bộ ứng dụng, bao gồm tính năng mà hãng gọi là “vibe working” - hỗ trợ tạo tài liệu bằng AI.

Trong khi đó, phiên bản mua đứt Microsoft Office 2024 có giá 3,599 triệu đồng. Điều này khiến nhiều người dùng cá nhân "nhảy" sang các phần mềm miễn phí với chức năng tương tự.

1. LibreOffice

LibreOffice hiện được xem là một trong những lựa chọn thay thế Microsoft Office phổ biến nhất. Bộ ứng dụng mã nguồn mở này cung cấp các công cụ tương đương Word, Excel và PowerPoint thông qua Writer, Calc và Impress.

LibreOffice hỗ trợ hầu hết định dạng tệp phổ biến, bao gồm cả tài liệu Microsoft Office, đồng thời cho phép cộng đồng phát triển thêm tiện ích mở rộng.

Điểm đáng chú ý của LibreOffice là mô hình miễn phí hoàn toàn và không yêu cầu thuê bao. Đây cũng là một trong những lựa chọn gần với trải nghiệm Microsoft Office truyền thống nhất, đặc biệt với người dùng quen môi trường làm việc offline.

2. AbleWord

Nếu chỉ cần một trình xử lý văn bản cơ bản thay cho Word, AbleWord là lựa chọn khác được nhắc đến. Phần mềm này có giao diện kiểu Word cổ điển và hỗ trợ các định dạng DOC, DOCX cũng như chức năng chuyển đổi PDF.

AbleWord không có nhiều tính năng nâng cao nhưng đáp ứng tốt nhu cầu viết và chỉnh sửa tài liệu thông thường. Phần mềm hoạt động offline và có dung lượng nhẹ, phù hợp với người dùng chỉ cần công cụ văn bản đơn giản thay vì cả bộ ứng dụng văn phòng.

3. CryptPad Sheets

Ở mảng bảng tính, Google Sheets vẫn là đối thủ quen thuộc của Excel, song một số người dùng lo ngại về quyền riêng tư và việc lưu dữ liệu trên hệ sinh thái Google. CryptPad Sheets được xem là lựa chọn thay thế tập trung vào bảo mật.

Ứng dụng này hoạt động trực tuyến, hỗ trợ cộng tác nhóm và sử dụng mã hóa đầu cuối để bảo vệ dữ liệu. Giao diện của CryptPad Sheets khá tương đồng Excel, hỗ trợ nhiều định dạng phổ biến và không hiển thị quảng cáo.

Đây là hướng tiếp cận nhắm tới người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn cân bằng giữa tính tiện lợi và bảo mật.

4. Canva

Trong khi đó, Canva được xem là lựa chọn phổ biến thay cho PowerPoint. Dịch vụ này cho phép tạo bài thuyết trình trực tiếp trên trình duyệt với nhiều mẫu thiết kế có sẵn, giao diện kéo - thả và khả năng xuất sang định dạng PowerPoint.

Canva có phiên bản miễn phí nhưng một số mẫu và công cụ yêu cầu trả phí. Ngoài nền tảng web, người dùng cũng có thể cài đặt ứng dụng trên máy tính hoặc sử dụng trên điện thoại để chỉnh sửa bài thuyết trình.

5. Mailspring

Ở mảng email, Mailspring là một trong những ứng dụng thay thế Outlook được cộng đồng mã nguồn mở đánh giá cao. Phần mềm có giao diện tối giản, hỗ trợ hộp thư hợp nhất để quản lý nhiều tài khoản email trong cùng một nơi.

Mailspring cung cấp các tính năng quen thuộc như lên lịch gửi thư, thông báo đã đọc và hỗ trợ làm việc offline để đọc và viết email khi ngoại tuyến. Ứng dụng cũng cho phép tùy biến giao diện thông qua hệ thống theme do cộng đồng phát triển.

Nhờ các tùy chọn lưu trên thiết bị, nội dung của người dùng an toàn hơn nhiều so với nằm trên đám mây.

Sự xuất hiện của các lựa chọn miễn phí cho thấy thị trường ứng dụng văn phòng đang thay đổi, đặc biệt khi mô hình thuê bao và AI khiến chi phí sử dụng phần mềm tăng lên.

Với nhiều người dùng cá nhân, các công cụ thay thế hiện đã đủ đáp ứng nhu cầu làm việc cơ bản mà không cần trả phí hàng tháng.