ASUS giới thiệu laptop hai màn hình Zenbook DUO (2026)

ASUS vừa chính thức đưa mẫu laptop Zenbook DUO (2026) về thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng máy tính bảng tích hợp hai màn hình, hướng đến người dùng cần không gian hiển thị rộng rãi trong một thiết bị di động.

Điểm khác biệt lớn nhất của Zenbook DUO (2026) là thiết kế hai màn hình OLED tích hợp, cho phép người dùng tùy chỉnh thành nhiều không gian làm việc khác nhau. Với bàn phím rời và chân đế có sẵn, máy có thể hoạt động như một laptop thông thường, hoặc chuyển sang dạng hai màn hình xếp dọc để đọc tài liệu, hay đặt nằm ngang như một hệ thống máy tính để bàn mini.

Ở thế hệ này, ASUS sử dụng vật liệu Ceraluminum cho toàn bộ khung máy để giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Hệ thống bản lề ẩn mới cũng được cải tiến để thu hẹp khoảng cách giữa hai màn hình, tạo ra bề mặt hiển thị liền mạch hơn.

Thiết bị sở hữu hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED đạt độ phân giải 3K, tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa lên tới 1.000 nit. Trải nghiệm đa màn hình được hỗ trợ bởi phần mềm ScreenXpert, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp các cửa sổ ứng dụng trên cả hai bề mặt hiển thị.

Về cấu hình, Zenbook DUO (2026) được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H (Series 3) tích hợp chip xử lý AI chuyên biệt. Để duy trì thời gian sử dụng, máy sở hữu viên pin dung lượng 99Wh, hướng tới khả năng đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc. Hệ thống giải trí của máy bao gồm 6 loa hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos.

Về giá cả, sản phẩm dự kiến có mức giá cao cấp tương xứng với dòng chip Intel Core Ultra Series 3.