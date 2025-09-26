Xác nhận Realme GT 8 Pro có màn AMOLED 2K 144Hz, pin 7.000 mAh

Mới đây, Realme đã chính thức xác nhận rằng hai mẫu điện thoại mới, Realme GT 8 và GT 8 Pro, sẽ được ra mắt vào tháng 10 tới. Một poster bị rò rỉ đã tiết lộ hình ảnh đầu tiên về thiết kế mặt sau của thiết bị này.

Ảnh minh họa

Trong một thông báo mới nhất, Giám đốc điều hành của Realme, Derek, đã nhấn mạnh những nâng cấp đáng chú ý trên màn hình của Realme GT 8 Pro. Cụ thể, độ phân giải màn hình đã được nâng từ 1,5K lên 2K, tần số quét tăng từ 120Hz lên 144Hz, và độ sáng tối đa cũng được cải thiện từ 6.000 nits lên 7.000 nits. Thiết kế màn hình cũng đã chuyển từ dạng cong với các góc nhỏ sang màn hình phẳng với các góc lớn hơn.

Realme cũng đã tăng cường các tính năng bảo vệ mắt, bao gồm chế độ làm mờ DC toàn phần với độ sáng mặc định, chế độ bảo vệ mắt 1 nit và khả năng chống phân cực tròn. Độ chính xác màu sắc của màn hình cũng được nâng cấp từ hiệu chuẩn phần mềm lên hiệu chuẩn chip phần cứng.

Derek cho biết, mặc dù màn hình 2K tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, nhưng nhờ những tiến bộ trong công nghệ pin, Realme đã trang bị cho GT 8 Pro viên pin dung lượng 7.000 mAh. Ông nhấn mạnh rằng ngoài độ phân giải, nhiều khía cạnh khác như tần số quét, thiết kế, độ sáng và khả năng bảo vệ mắt cũng đã được cải tiến, giúp màn hình của GT 8 Pro trở thành một trong những màn hình tốt nhất trong phân khúc giá.

Ngoài ra, một tấm poster khác do Realme công bố cũng xác nhận rằng GT 8 Pro sẽ được trang bị camera tele tiềm vọng 200 megapixel, hỗ trợ zoom quang 3x và zoom lossless 12x, theo thông tin từ Giám đốc Truyền thông Tiếp thị của công ty, Aric Song.