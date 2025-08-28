Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Realme GT 8 đạt chứng nhận quan trọng, hé lộ cấu hình ấn tượng

Sự kiện: Điện thoại Realme
Realme sẽ ra mắt dòng smartphone GT 8 vào tháng 10 năm nay và thông tin cấu hình của chúng đã được hé lộ.

Thương hiệu điện thoại thông minh Realme đang chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng sản phẩm flagship mới vào tháng 10 tới đây tại Trung Quốc. Nhiều nguồn tin cho rằng Realme có thể giới thiệu hai mẫu điện thoại mới, Realme GT 8 và GT 8 Pro, trong sự kiện này.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Mới đây, một mẫu smartphone của Realme đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của nền tảng chứng nhận vô tuyến Trung Quốc, được cho là mẫu Realme GT 8 tiêu chuẩn. Cụ thể, một chiếc điện thoại với số model RMX6699 đã được phê duyệt, mặc dù danh sách này không tiết lộ thông tin chi tiết về sản phẩm, nhưng cho thấy ngày ra mắt đang đến gần.

Theo blogger công nghệ Trung Quốc WHY LAB, Realme GT 8 sẽ sở hữu màn hình OLED phẳng kích thước 6,6 inch và pin dung lượng khoảng 7.000 mAh. Bên trong, thiết bị dự kiến sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite 2.

Chưa hết, leaker nổi tiếng Digital Chat Station cũng đã tiết lộ thông số kỹ thuật của Realme GT 8 Pro. Mẫu smartphone này được xác nhận sẽ có màn hình OLED 2K, camera tele tiềm vọng 200 megapixel, loa kép đối xứng nhằm nâng cao chất lượng âm thanh, động cơ tuyến tính trục X lớn hơn và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về chipset, GT 8 Pro dự kiến sẽ sử dụng SoC Snapdragon 8 Elite 2 cao cấp.

Sự kiện ra mắt của Realme hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và giới công nghệ trong thời gian tới.

Realme GT 8 Pro lộ thông số ấn tượng với camera 200MP, sạc 100W
Thông tin rò rỉ mới nhất tiết lộ điện thoại Realme GT 8 Pro có cấu hình ấn tượng cùng thời lượng pin dài.

Theo Phan Hoàng - Gizmochina ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
