RAM máy tính hiếm khi hỏng, nhưng đây mới là điều đáng lo

“RAM có thể sử dụng được bao lâu?” là một câu hỏi phổ biến của người dùng máy tính, đặc biệt trong bối cảnh giá RAM tăng cao như hiện nay. Thực tế, tuổi thọ của RAM phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không có câu trả lời chính xác cho tất cả các trường hợp.

RAM là một trong những linh kiện rất đắt đỏ hiện nay.

Một số người có thể gặp tình trạng RAM hỏng chỉ sau một năm sử dụng, trong khi những thiết bị cũ như Macintosh 512k, ra mắt năm 1985, vẫn hoạt động tốt.

RAM được lắp đặt trên các mô-đun bộ nhớ gọi là DIMM, thường được cắm vào 2 hoặc 4 khe cắm trên bo mạch chủ. Điểm đặc biệt của RAM là nó không có bộ phận chuyển động, do đó ít có khả năng hỏng hóc hơn so với các linh kiện khác như card đồ họa. Hơn nữa, RAM thường không bị quá nhiệt trong điều kiện sử dụng bình thường, nhờ vậy có thể kéo dài tuổi thọ của nó.

Mặc dù không có cách nào chắc chắn để xác định tuổi thọ của RAM, nhưng nếu được bảo quản trong điều kiện lý tưởng, RAM có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.

Tuy nhiên, sự lỗi thời của công nghệ là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Ví dụ, RAM DDR4 hiện tại có thể không còn phù hợp với các bản nâng cấp bo mạch chủ trong tương lai khi DDR6 ra mắt vào năm 2027.

Tuổi thọ của RAM có thể kéo dài đến 20 năm.

Ngoài ra, uy tín của nhà sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và tuổi thọ của RAM. Các thương hiệu lớn thường sử dụng linh kiện và quy trình sản xuất chất lượng cao hơn, đi kèm với bảo hành dài hạn.

Người dùng cũng cần chú ý đến cách sử dụng hệ thống của mình. Nếu máy tính thường xuyên phải xử lý các tác vụ nặng, đặc biệt là với RAM kém chất lượng, tuổi thọ của RAM có thể bị giảm. Nhiệt độ cao cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của RAM, do đó việc đảm bảo hệ thống có luồng khí tốt là rất quan trọng. Nếu cần thiết, người dùng có thể đầu tư vào các giải pháp làm mát như quạt tản nhiệt RAM.

Cuối cùng, nếu không thường xuyên ép xung RAM ở điện áp không được khuyến nghị, người dùng có thể yên tâm rằng RAM từ các nhà sản xuất uy tín có thể chịu đựng hàng trăm nghìn chu kỳ đọc/ghi, với tuổi thọ dự kiến từ 10 đến 20 năm sử dụng liên tục.