Nữ võ sĩ kickboxing nổi tiếng Nhật Bản Panchan Rina (32 tuổi), bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ vì nghi hành hung một người đàn ông. Đáng chú ý, cô từng vướng vào vòng lao lý vì bán hàng giả, đồng thời vừa công khai bạn trai mới.

Bị bắt vì nghi hành hung bạn trai

Theo trang ORICON News, ngày 27/11, nữ võ sĩ kickboxing Panchan Rina, tên thật là Rina Okamoto, bị cảnh sát Tokyo bắt giữ với cáo buộc gây thương tích cho một người đàn ông.

Theo đó, vụ việc xảy ra tối 26/11 tại nhà riêng của nữ võ sĩ ở thành phố Mitaka, Tokyo. Cảnh sát nghi ngờ Panchan Rina đã ngồi đè lên người một người đàn ông ngoài 20 tuổi, liên tục đấm vào mặt và đá vào cơ thể khiến nạn nhân bị thương, cần khoảng hai tuần để hồi phục.

Vụ việc được phát hiện sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo hai người đang xảy ra tranh cãi tại nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến mâu thuẫn tình cảm giữa hai người.

Nữ võ sĩ bị cáo buộc tấn công bạo trai.

Ngay sau thông tin bắt giữ, KNOCK OUT - đơn vị tổ chức các giải kickboxing mà Panchan Rina tham gia ra thông báo đình chỉ thi đấu vô thời hạn đối với nữ võ sĩ.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, ban tổ chức cho biết đã nhận được thông tin về việc Panchan Rina bị bắt vì nghi gây thương tích và đang tiến hành xác minh sự việc.

"Cho đến khi các tình tiết được làm rõ, chúng tôi quyết định đình chỉ vô thời hạn quyền tham gia các giải đấu do tổ chức điều hành", KNOCK OUT thông báo.

Đơn vị này cũng khẳng định không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào, đồng thời cam kết tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ quy định đối với các vận động viên.

KNOCK OUT cho biết những quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra sau khi xác minh đầy đủ sự việc và xem xét các điều khoản hợp đồng.

Đáng chú ý, Panchan Rina vốn được lên lịch tham gia sự kiện KNOCK OUT.71 vào ngày 30/12 tại Nhà thi đấu Quốc gia Yoyogi số 2 ở Tokyo. Việc bị đình chỉ thi đấu khiến kế hoạch trở lại võ đài cuối năm của cô đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.

Từng bị bắt vì lừa đảo, mới công khai bạn trai kém 6 tuổi

Đây không phải lần đầu Panchan Rina vướng vào những rắc rối pháp lý. Tháng 12/2022, nữ võ sĩ từng bị cảnh sát tỉnh Hyogo bắt giữ vì nghi lừa đảo khi bán một tấm áp phích có chữ ký giả của các võ sĩ nổi tiếng thông qua nền tảng đấu giá trực tuyến.

Theo cáo buộc khi đó, cô đã nhận khoảng 90.000 yen (khoảng 15 triệu đồng) từ một người đàn ông sống tại thành phố Kobe. Tuy nhiên, vụ án sau đó kết thúc bằng quyết định không truy tố.

Trong một video đăng trên YouTube, Panchan Rina cho biết đã gặp nạn nhân để xin lỗi và được người này chấp nhận. "Tôi đã gặp người bị hại và được họ chấp nhận lời xin lỗi. Dù tôi đã làm ra chuyện như vậy, họ vẫn rộng lượng tha thứ cho tôi", nữ võ sĩ chia sẻ.

Cô từng dính bê bối bán hàng giả.

Ngoài sự nghiệp thể thao, Panchan Rina còn hoạt động trên YouTube và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời tư. Tháng 4/2026, cô thông báo hủy hôn, sau đó bắt đầu thực hiện chương trình tìm kiếm bạn trai trên YouTube vào mùa hè.

Chương trình thu hút khoảng 260 người đăng ký tham gia. Sau quá trình tuyển chọn hồ sơ và tổ chức những buổi hẹn hò, nữ võ sĩ quyết định bắt đầu mối quan hệ với một nhân viên văn phòng kém mình 6 tuổi vào giữa tháng 10. Cô từng công khai hình ảnh của cả hai trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước khi bị bắt, Panchan Rina còn tham gia một buổi tập luyện công khai cùng người bạn trai trẻ tuổi để chuẩn bị cho trận đấu cuối năm.

Được biết, Panchan Rina bắt đầu thi đấu kickboxing chuyên nghiệp từ năm 2019 và từng giành chức vô địch ở hai hạng cân thuộc hệ thống REBELS và KNOCK OUT. Ngoài thành tích võ thuật, cô còn được biết đến nhờ ngoại hình nổi bật và những hoạt động trên mạng xã hội.

Hiện cảnh sát Nhật Bản vẫn đang điều tra vụ việc.