5 kinh nghiệm "vàng" cho người lần đầu lắp PC thời "bão giá"

Giá linh kiện máy tính tăng đang khiến việc tự xây dựng một bộ PC trở thành bài toán không dễ, đặc biệt với những người lần đầu mua máy. Theo TrendForce, trong quý IV/2026, giá hợp đồng DRAM thông thường được dự báo tăng 10 - 15% so với quý trước, trong khi NAND Flash có thể tăng 15 - 20%.

Trong bối cảnh đó, PC vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nếu ưu tiên hiệu năng trên chi phí đầu tư. Với cùng tầm giá, một bộ máy tính để bàn thường có thể sở hữu CPU và GPU mạnh hơn laptop, đồng thời có lợi thế về khả năng tản nhiệt, thay thế và nâng cấp linh kiện.

Giá linh kiện biến động khiến việc lắp một chiếc PC đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng. (Ảnh minh họa: A.I)

Xác định nhu cầu và ngân sách

Điều đầu tiên cần làm không phải là tìm mua CPU hay card đồ họa mà là xác định mục đích sử dụng. Một bộ PC phục vụ công việc văn phòng, học tập sẽ có yêu cầu khác với máy chơi game, dựng video hoặc thiết kế đồ họa.

Nếu chủ yếu làm việc với Word, Excel, trình duyệt và các phần mềm thông dụng, người dùng có thể lựa chọn CPU tích hợp đồ họa để tiết kiệm chi phí. Với nhu cầu chơi game hoặc xử lý đồ họa, card đồ họa rời sẽ là thành phần cần được ưu tiên. Người làm video, thiết kế 3D cũng cần quan tâm đến dung lượng RAM và khả năng xử lý của CPU.

Ngân sách nên được xác định cho toàn bộ bộ máy, bao gồm thùng PC, màn hình, bàn phím, chuột và các phụ kiện cần thiết. Việc chỉ tập trung vào giá linh kiện bên trong có thể khiến người mua phát sinh thêm một khoản đáng kể sau khi đã hoàn thiện cấu hình.

Đầu tư RAM và SSD, không nên tiết kiệm quá mức

RAM và ổ cứng là hai thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng máy tính. RAM dung lượng thấp có thể khiến hệ thống chậm khi mở nhiều tab trình duyệt, xử lý bảng tính lớn hoặc chạy đồng thời nhiều ứng dụng. Khi RAM không đủ, máy tính phải sử dụng bộ nhớ ảo trên ổ cứng, khiến tốc độ phản hồi giảm.

Với nền tảng DDR5, người dùng có thể tham khảo Kingston FURY Beast DDR5. Sản phẩm có tốc độ truyền dữ liệu lên tới 5.600MT/s, hỗ trợ Intel XMP 3.0 và AMD EXPO trên các phiên bản, cấu hình tương thích. Đây là những profile cho phép thiết lập thông số bộ nhớ trong BIOS để RAM hoạt động ở tốc độ công bố thay vì mặc định ở mức thấp hơn.

Một số công nghệ và chứng nhận nên lưu tâm khi chọn RAM máy tính.

Kingston FURY Beast DDR5 còn có phiên bản tích hợp đèn RGB, hỗ trợ đồng bộ ánh sáng với các nền tảng MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 và Asus Aura Sync, cùng các bo mạch chủ ASRock có hỗ trợ cấu hình tương ứng. Về dung lượng, người mới có thể bắt đầu với 16GB, sử dụng bộ kit 2 x 8GB hoặc lựa chọn 32GB với cấu hình 2 x 16GB để có thêm không gian đa nhiệm. Việc sử dụng hai thanh RAM cũng giúp khai thác chế độ bộ nhớ hai kênh nếu CPU và bo mạch chủ hỗ trợ.

Đối với lưu trữ, một ổ cứng SSD NVMe nên được ưu tiên làm ổ cài Windows và phần mềm. Chẳng hạn, Kingston NV3 là mẫu SSD M.2 NVMe sử dụng giao tiếp PCIe 4.0, có tốc độ đọc tuần tự tối đa lên tới 6.000MB/s ở những phiên bản phù hợp. Người dùng có thể cân nhắc dung lượng 1TB để cài hệ điều hành, ứng dụng, trò chơi và lưu trữ các tệp thường xuyên truy cập.

Nếu cần dung lượng lưu trữ lớn nhưng muốn tiết kiệm chi phí, có thể kết hợp SSD với HDD. Trong đó, SSD đảm nhiệm các tác vụ cần tốc độ truy xuất nhanh, còn HDD lưu trữ hình ảnh, video và dữ liệu ít sử dụng. Trước khi mua Kingston NV3, cần kiểm tra khe M.2, chuẩn PCIe và khả năng hỗ trợ của bo mạch chủ.

Ổ cứng NV3 có thể dùng làm ổ cài đặt Windows để tăng tốc khởi động, chạy ứng dụng.

Kiểm tra khả năng tương thích từng linh kiện

Đây là khâu người mới lắp PC dễ bỏ qua nhất. Một cấu hình có thể sở hữu những linh kiện tốt nhưng không thể hoạt động nếu CPU, bo mạch chủ và RAM không tương thích.

Trước tiên, cần kiểm tra socket CPU có phù hợp với bo mạch chủ hay không. Tiếp theo là thế hệ RAM được hỗ trợ, bởi bo mạch chủ DDR4 không thể sử dụng RAM DDR5 và ngược lại. Với card đồ họa, cần kiểm tra chiều dài, độ dày và không gian bên trong thùng máy.

Ngoài ra, cần chú ý số lượng khe M.2, cổng SATA, cổng USB và các kết nối phục vụ nhu cầu sử dụng. Nếu dự định nâng cấp bộ nhớ hoặc card đồ họa trong tương lai, người mua nên lựa chọn bo mạch chủ có đủ khe cắm và khả năng hỗ trợ tương ứng.

Sự quan trọng của nguồn và hệ thống tản nhiệt

CPU và GPU thường chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách lắp PC, đặc biệt với cấu hình chơi game hoặc đồ họa. Tuy nhiên, việc dồn phần lớn tiền vào hai linh kiện này rồi tiết kiệm quá mức ở bộ nguồn, bo mạch chủ và tản nhiệt có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành lâu dài.

Bộ nguồn (PSU) cần có công suất phù hợp với tổng mức tiêu thụ điện của cấu hình, đồng thời nên chọn sản phẩm từ nhà sản xuất uy tín, có các cơ chế bảo vệ cần thiết. Người dùng không nên chỉ nhìn vào con số công suất được quảng cáo mà bỏ qua chất lượng linh kiện và chứng nhận hiệu suất.

Hệ thống tản nhiệt cũng cần được tính toán theo mức tiêu thụ điện và nhiệt lượng của CPU, GPU. Một thùng máy có luồng khí lưu thông tốt, bố trí quạt hợp lý sẽ giúp linh kiện duy trì nhiệt độ phù hợp. Không nhất thiết phải đầu tư tản nhiệt nước hoặc thùng máy đắt tiền nếu nhu cầu sử dụng không đòi hỏi.

Tính trước khả năng nâng cấp để tránh thay cả bộ máy

Giá linh kiện biến động khiến việc mua một cấu hình có khả năng nâng cấp trở nên quan trọng. Thay vì cố gắng mua những linh kiện đắt nhất ngay từ đầu, người dùng có thể lựa chọn nền tảng đủ tốt để bổ sung phần cứng khi có điều kiện.

Chẳng hạn, một bộ PC bắt đầu với 16GB RAM có thể được nâng lên 32GB khi nhu cầu đa nhiệm tăng. SSD dung lượng 1TB cũng có thể được bổ sung thêm ổ lưu trữ khác nếu bo mạch chủ còn khe M.2 hoặc cổng SATA. Card đồ họa có thể thay thế bằng phiên bản mạnh hơn khi nhu cầu chơi game và xử lý đồ họa thay đổi.

Để thực hiện kế hoạch này, cần chú ý đến số khe RAM, số vị trí lắp SSD, kích thước thùng máy và công suất bộ nguồn ngay từ đầu. Người mua cũng nên giữ lại hóa đơn, thông tin bảo hành và mã sản phẩm của từng linh kiện để thuận tiện khi cần kiểm tra hoặc thay thế.

Nhìn chung, lắp PC trong thời điểm giá linh kiện tăng không đồng nghĩa với việc phải chi nhiều tiền hơn để sở hữu cấu hình mạnh. Quan trọng là phân bổ ngân sách hợp lý, lựa chọn đúng linh kiện theo nhu cầu và tránh những khoản đầu tư không cần thiết. Một bộ PC cân đối, có khả năng nâng cấp sẽ giúp người dùng khai thác hiệu năng tốt trong thời gian dài.