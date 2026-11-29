Sau nhiều tháng giá bộ nhớ tăng vọt, thị trường cuối cùng cũng xuất hiện một số dấu hiệu khả quan. Giá giao ngay của DDR4 đã bắt đầu giảm, trong khi công ty nghiên cứu thị trường TrendForce đã điều chỉnh dự báo về mức tăng giá hợp đồng DRAM trong năm 2027. Mặc dù điều này không có nghĩa là RAM sẽ trở nên rẻ trở lại ngay lập tức, nhưng có thể thị trường đang dần hạ nhiệt.

Giá RAM đang hạ nhiệt, nhưng mới chỉ dừng lại ở các tiêu chuẩn cũ là DDR3 và DDR4.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là sự thận trọng ngày càng tăng của người mua. Theo TrendForce, sự không chắc chắn xung quanh các chính sách trung tâm dữ liệu của Mỹ và tình hình địa chính trị đã khiến nhu cầu trở nên khó dự đoán hơn. Đặc biệt, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Trung Quốc đã giảm nhu cầu về DRAM máy chủ, làm dấy lên lo ngại rằng tăng trưởng nhu cầu có thể không mạnh như dự kiến.

Thị trường tiêu dùng cũng đang cho thấy những dấu hiệu suy yếu tương tự. Giá bộ nhớ cao đã khiến người tiêu dùng ngần ngại trong việc mua sắm, trong khi các nhà bán lẻ và nhà phân phối đang đặt hàng với số lượng nhỏ hơn và tập trung vào việc tiêu thụ hàng tồn kho hiện có. TrendForce dự báo rằng nhu cầu về DRAM dành cho người tiêu dùng có thể yếu hơn so với dự kiến vào năm 2027.

Ghi nhận cho thấy, giá giao ngay của DDR4 và DDR3 đang giảm do nhu cầu từ thị trường tiêu dùng suy yếu. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại bộ nhớ đều giảm giá, bởi giá hợp đồng của DDR5 vẫn được dự báo sẽ tăng vào năm tới, mặc dù mức tăng này thấp hơn so với dự báo trước đó. Về cơ bản, những đợt giảm giá đầu tiên chủ yếu đến từ các chuẩn bộ nhớ cũ hơn.

Giá RAM DDR5 vẫn đang ở mức cao.

Về nguồn cung, các nhà sản xuất lớn như Samsung, SK hynix và Micron đã chuyển phần lớn năng lực sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho các ứng dụng AI, dẫn đến sự giảm nguồn cung DRAM thông thường. Tuy nhiên, các nhà sản xuất nhỏ hơn như Winbond và Nanya đang giúp lấp đầy khoảng trống trên thị trường bộ nhớ dành cho người tiêu dùng.

TrendForce cũng dự báo sản lượng DRAM dành cho người tiêu dùng sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2027, mặc dù vẫn thấp hơn so với năm 2024. Sự tăng trưởng này có thể giúp giảm áp lực nguồn cung, kết hợp với nhu cầu yếu hơn và nỗ lực giải phóng hàng tồn kho hiện có, tạo điều kiện cho thị trường trở nên cân bằng hơn.

Tuy nhiên, người tiêu dùng không nên kỳ vọng RAM sẽ trở nên phải chăng ngay lập tức. Ngay cả khi thị trường tiếp tục hạ nhiệt, giá cả có thể vẫn cao hơn nhiều so với mức giá của năm 2024 và đầu năm 2025. Hiện tại, những dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực về nguồn cung có thể đang giảm bớt, nhưng tình trạng thiếu bộ nhớ vẫn chưa kết thúc.