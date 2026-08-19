Chớ vội mừng khi Microsoft hứa máy tính Windows 11 “chạy mượt” với RAM 8 GB

Tuy nhiên, những cải tiến này không đồng nghĩa các thiết bị Windows 11 cấu hình thấp sẽ được hỗ trợ đầy đủ các tính năng Copilot+. Điều này được tiết lộ dựa trên thông tin rò rỉ mới nhất về một số mẫu Lenovo IdeaPad Slim 14 và 15 inch sắp ra mắt.

Windows 11 chạy tốt dần trên máy tính RAM 8 GB, nhưng người dùng không thể sử dụng Copilot+.

Dù máy được trang bị chip AMD Ryzen AI, phiên bản chỉ có 8 GB RAM của các dòng IdeaPad này vẫn không đáp ứng yêu cầu của Copilot+. Với các mẫu có thể nâng cấp RAM, người dùng cần tổng cộng 16 GB bộ nhớ để sử dụng nhóm tính năng AI này.

Điều đó cho thấy yêu cầu phần cứng của Copilot+ vẫn không thay đổi. Microsoft đang tập trung tối ưu Windows 11 để giảm mức tiêu thụ bộ nhớ trên những hệ thống có RAM hạn chế, thay vì hạ yêu cầu phần cứng cho các tính năng AI.

Một số mẫu IdeaPad Slim được cho là sử dụng RAM LPDDR5X hàn trực tiếp trên bo mạch. Chuẩn bộ nhớ này không được thiết kế để thay thế như RAM SODIMM truyền thống. Trong khi đó, chuẩn LPCAMM2 có khả năng mang lại thiết kế bộ nhớ linh hoạt hơn, nhưng nhiều khả năng chưa xuất hiện trên các mẫu laptop giá thấp.

Việc máy tính có 8 GB RAM không chạy được Copilot+ có thể khiến người dùng thất vọng, nhưng đây chưa hẳn là vấn đề lớn nhất. Với những thiết bị có dung lượng bộ nhớ hạn chế, khả năng quản lý RAM của Windows 11 mới là yếu tố đáng quan tâm hơn.

Thông tin về các hạn chế mà cấu hình laptop RAM 8 GB của Lenovo gặp phải.

Chẳng hạn, ứng dụng Weather trên Windows 11 từng được ghi nhận có thể sử dụng tới khoảng 1,6 GB RAM trong một số trường hợp. Trên hệ thống chỉ có 8 GB RAM, mức tiêu thụ này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đa nhiệm và hiệu suất tổng thể.

Một số laptop 8 GB RAM thậm chí có thể sử dụng phần lớn bộ nhớ ngay cả khi người dùng chưa mở ứng dụng nào. Vì vậy, việc Microsoft ưu tiên giảm mức sử dụng RAM của hệ điều hành và các ứng dụng mặc định có thể mang lại lợi ích thiết thực hơn so với việc bổ sung thêm các tính năng AI.

Người dùng vẫn có thể tiếp cận các công cụ AI như ChatGPT hoặc Gemini trên những máy tính không hỗ trợ Copilot+. Tuy nhiên, các dịch vụ này chủ yếu xử lý dữ liệu trên máy chủ và yêu cầu kết nối Internet. Do đó, việc Windows 11 được tối ưu cho máy tính 8 GB RAM có thể giúp những thiết bị giá rẻ hoạt động mượt mà hơn, dù chúng vẫn không đủ điều kiện để khai thác đầy đủ hệ sinh thái Copilot+.