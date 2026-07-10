iPhone sắp dùng RAM sản xuất tại Trung Quốc?

Theo thông tin từ Financial Times, Apple đang tiến hành thử nghiệm các chip RAM do công ty ChangXin Memory Technologies (CXMT) của Trung Quốc sản xuất, với khả năng chúng sẽ được sử dụng trong các mẫu iPhone tiếp theo.

Apple hiện đang thử nghiệm các chip DRAM của Trung Quốc bên trong các thiết bị bán tại quốc gia này.

Động thái này gây chú ý bởi CXMT hiện chỉ cung cấp chip cho các thiết bị bán ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất ngờ bởi vào tháng trước, đã có báo cáo cho biết Apple đang tìm kiếm các nhà cung cấp chip DRAM thay thế từ Trung Quốc và đã xin phép chính quyền Mỹ để tiếp tục các thỏa thuận tiềm năng. Việc thử nghiệm chip CXMT trên các thiết bị tại Trung Quốc cho thấy một thỏa thuận có thể đã được thực hiện.

CXMT hiện là nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, cung cấp chip nhớ cho nhiều thiết bị từ smartphone đến máy chủ. Công ty này dự kiến sẽ tăng thị phần từ 11% vào năm 2025 lên 15% vào năm 2028. CXMT đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng AI nội địa của Trung Quốc, nhưng sự hậu thuẫn của chính phủ Trung Quốc đối với công ty này đang gây lo ngại. Theo báo cáo, ít nhất 15 cổ đông của CXMT là các tổ chức được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ, chiếm 36% cổ phần của công ty.

Mặc dù CXMT không nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ, nhưng vẫn được coi là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Chính quyền Trump đã không muốn làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề này. Hiện tại, Apple chủ yếu sử dụng chip DRAM từ các công ty như Samsung, SK Hynix và Micron.

CXMT có thể bán chip DRAM giá rẻ cho Apple, giúp giữ giá iPhone ổn định.

Lý do Apple chọn CXMT là do chi phí. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chip toàn cầu, nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI đang đẩy giá chip lên cao. Việc sử dụng chip DRAM giá rẻ từ CXMT có thể giúp Apple giữ giá iPhone ổn định trong tương lai, nhưng cũng có thể gây bất lợi cho nền kinh tế toàn cầu trong môi trường thị trường tự do.

Một số người tiêu dùng bày tỏ lo ngại về việc sử dụng chip từ một công ty từ Trung Quốc. Họ cho rằng việc chuyển sang các nhà cung cấp như CXMT có thể đi ngược lại với các nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Câu hỏi đặt ra là: Người dùng có sẵn sàng mua một chiếc iPhone với chip RAM do một công ty Trung Quốc sản xuất không?