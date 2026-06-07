Ra mắt Vivo V70 Lite với pin 6500 mAh cực lớn, giá từ 7,8 triệu đồng

Mới đây, Vivo đã lặng lẽ giới thiệu chiếc điện thoại tầm trung V70 Lite. Thiết bị hiện đã có mặt tại UAE, mang đến cấu hình và thiết kế quen thuộc so với phiên bản tiền nhiệm.

Vivo V70 Lite.

Vivo V70 Lite được trang bị chip MediaTek Dimensity 7400 Turbo, RAM 8GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong 128/256GB chuẩn UFS 3.1. Nhìn chung, máy cung cấp hiệu năng khá tốt cho các tác vụ thông thường.

Vivo V70 Lite có pin khá lớn.

Ngoài ra, Vivo V70 Lite sở hữu màn hình AMOLED 6,77 inch, độ phân giải FHD+ với tần số quét 120Hz. Màn hình có độ sáng tối đa 3000 nit, camera trước 32MP nằm trong phần khoét lỗ và cảm biến vân tay quang học.

3 màu của Vivo V70 Lite.

Mặt sau điện thoại Vivo có camera chính 50MP (IMX882) khẩu độ f/1.8 cùng ống kính siêu rộng 8MP. Sản phẩm được trang bị pin 6500mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W, chạy giao diện OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Vivo V70 Lite có hai màu đen và vàng. Giá khởi điểm là 1099 Dirham (khoảng 7,8 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB và cao nhất là 1299 Dirham (khoảng 9,3 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB.