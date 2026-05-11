vivo S60 sẽ sở hữu cụm camera ngang, chip Snapdragon 8-Series và pin 7.000 mAh

Theo Gizmochina, vivo đang tích cực phát triển mẫu điện thoại mới mang tên vivo S60, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới. leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã tiết lộ những thông tin quan trọng về sản phẩm này.

Cụ thể, DCS đã chia sẻ chi tiết về nguyên mẫu smartphone dòng “S” sắp ra mắt, có khả năng thuộc về vivo S60. Để nhắc lại, dòng S50 năm ngoái bao gồm vivo S50 với màn hình 6.59 inch và chip Snapdragon 8 Gen 3, trong khi vivo S50 Pro Mini được trang bị màn hình nhỏ hơn 6.32 inch và chip Snapdragon 8 Gen 5.

Theo thông tin rò rỉ, vivo S60 sẽ có màn hình 6.59 inch với độ phân giải 1.5K, các góc bo tròn lớn và lỗ đục ở vị trí chính giữa viền trên. Kích thước màn hình này cho thấy DCS có thể đang đề cập đến phiên bản tiêu chuẩn của vivo S60. Đây là một lựa chọn hợp lý, vì không phải người dùng nào cũng muốn một thiết bị quá lớn, trong khi kích thước khoảng 6.6 inch vẫn đủ để cân bằng giữa trải nghiệm giải trí và cảm giác cầm nắm.

Ngoài ra, leaker này còn tiết lộ rằng vivo S60 sẽ sở hữu cụm camera ngang lớn ở mặt sau và có thể được trang bị chipset Snapdragon 8-Series. Thiết bị này cũng được cho là sẽ có dung lượng pin khoảng 7.000 mAh, cùng với hỗ trợ sạc nhanh 90W.

Thông tin ban đầu cho biết nguyên mẫu này được trang bị cảm biến tele Sony IMX8 với ống kính tiềm vọng. Các tính năng dự kiến khác bao gồm khung giữa bằng kim loại, cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình, khả năng chống bụi và kháng nước đạt chuẩn IP68/IP69, cũng như hỗ trợ phụ kiện từ tính thông qua ốp lưng từ tính. Nếu Vivo giữ nguyên toàn bộ phần cứng này, S60 có thể không chỉ là smartphone cận cao cấp mà còn tiệm cận trải nghiệm flagship thực thụ.

Một trong những tùy chọn màu sắc của nguyên mẫu là màu hồng nổi bật. Hơn nữa, thiết bị này được cho là đang được lên kế hoạch hợp tác với một thương hiệu anime nổi tiếng của Trung Quốc. Một báo cáo trước đó cho thấy dòng S60 sẽ hỗ trợ phụ kiện ống kính tele mở rộng.

vivo S60 có thể sẽ đi kèm với vivo S60 Pro Mini, dự kiến sở hữu thiết kế nhỏ gọn tương tự như thế hệ trước. Cần lưu ý rằng, S50 Pro Mini đã được đổi tên thành vivo X300 FE khi ra mắt thị trường quốc tế. Do đó, rất có thể S60 Pro Mini, nếu có, sẽ được đổi tên thành vivo X500 FE vào nửa đầu năm 2027.