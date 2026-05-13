Vivo Y60 ra mắt: Màn 120Hz, pin 6.500 mAh, giá từ 6,9 triệu đồng

Vivo vừa âm thầm ra mắt Vivo Y60 như một mẫu smartphone 5G giá rẻ mới trong dòng sản phẩm Y-series của hãng. Điện thoại được trang bị chip Snapdragon 4-series, pin dung lượng lớn 6.500 mAh, màn hình 120Hz, đạt chuẩn IP65 cùng chứng nhận chống rơi và va đập 5 sao SGS.

Vivo Y60 sở hữu màn hình LCD 6.74 inch với thiết kế giọt nước, độ phân giải 1600 x 720 pixel, tỷ lệ khung hình 20:9 và hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz. Máy trang bị chip Snapdragon 4 Gen 2 của Qualcomm , kết hợp với RAM LPDDR4X 6GB hoặc 8GB và bộ nhớ trong UFS 3.1 lên đến 256GB.

Vivo Y60 được trang bị viên pin 6.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 15W và sạc ngược. Thiết bị chạy hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android 16. Về khả năng chụp ảnh, Y60 có camera sau 13 megapixel với tính năng tự động lấy nét và đèn flash LED, trong khi camera trước là camera selfie 5 megapixel.

Điện thoại hỗ trợ hai SIM 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi băng tần kép, GPS, USB Type-C, jack cắm tai nghe 3.5mm, điều khiển từ xa hồng ngoại và cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên.

Máy có kích thước 167.40 x 77.10 x 8.39mm và nặng 209 gram. Vivo cũng trang bị cho Y60 khả năng chống bụi và nước IP65 cùng chứng nhận chống rơi và chống sốc 5 sao SGS.

Vivo Y60 có các tùy chọn màu sắc Xanh Sơn Hải Thanh, Tím May Mắn và Đen Obsidian. Phiên bản 6GB + 128GB có giá 1.799 Nhân dân tệ (khoảng 6,9 triệu đồng), trong khi phiên bản 6GB + 256GB có giá 1.999 Nhân dân tệ (khoảng 7,9 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất 8GB + 256GB có giá 2.299 Nhân dân tệ (khoảng 8,9 triệu đồng).