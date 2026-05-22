Ra mắt Vivo iQOO 15T với pin 8000 mAh và chip "quái vật"

iQOO 15T là thiết bị dòng T đầu tiên của thương hiệu này. Sản phẩm được trang bị chip khác so với các mẫu iQOO 15 và Ultra thông thường, thay thế chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 bằng SoC MediaTek Dimensity 9500 “Monster Edition”.

Đây là phiên bản tùy chỉnh của 9500 thông thường với độ ổn định khung hình được cải thiện nhờ chip chơi game Q3 do iQOO tự phát triển. Điện thoại được tích hợp RAM lên đến 16GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong 1TB chuẩn UFS 4.1.

Mặt trước được trang bị màn hình AMOLED LTPO 8T 6,82 inch với độ phân giải 2K (3168 × 1440px) và tốc độ làm mới nhanh 144Hz. Màn hình có độ sáng cục bộ tối đa 4.500 nit, camera trước dùng cảm biến 16MP và cảm biến vân tay siêu âm.

Vì chủ yếu tập trung vào chơi game nên đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên của thương hiệu này sở hữu camera chính 200MP. Máy sử dụng cảm biến 1/1.56 inch với khẩu độ f/1.88 và chống rung quang học (OIS). Camera sau là ống kính siêu rộng 50MP.

Một điểm nổi bật khác của máy là pin Si-C 8000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Ngoài ra, iQOO 15T đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 và IP69. Về phần mềm, máy sử dụng giao diện OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16.

iQOO 15T có các màu đen, trắng và màu gradient. Phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB có giá khởi điểm 3.799 Nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu đồng).

Phiên bản cao cấp nhất với RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB có giá 5.699 Nhân dân tệ (khoảng 22 triệu đồng).