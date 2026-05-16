vivo S60 Series hé lộ thiết kế mặt lưng “ánh biển”, pin khủng

Mới đây, ông Han Boxiao, Giám đốc sản phẩm tại vivo Communication Technology, đã tiết lộ nguồn cảm hứng cho thiết kế mới của dòng sản phẩm vivo S60 sắp ra mắt. Ông nhấn mạnh rằng thiết kế này mang chủ đề mùa hè với lớp hoàn thiện bạc trắng phản chiếu. Trong bối cảnh thông tin về phần cứng của vivo S60 và vivo S60 Pro Mini ngày càng nhiều, có vẻ như vivo đang chuẩn bị cho một sự kiện ra mắt ấn tượng.

Theo ông Boxiao, mặt lưng của dòng vivo S60 Series được lấy cảm hứng từ hiệu ứng ánh sáng lấp lánh trên mặt biển mùa hè, hứa hẹn mang đến cảm giác chuyển màu sống động khi thay đổi góc nhìn, giống như những con sóng phản chiếu dưới ánh nắng.

vivo cũng cho biết, sản phẩm sẽ sử dụng mặt lưng kính lớn được khắc lạnh nguyên khối, nhằm tạo cảm giác cầm nắm cao cấp và mượt mà hơn. Nếu vivo thực hiện tốt hiệu ứng này trong thực tế, dòng S60 có thể trở thành một trong những điện thoại đẹp nhất trong phân khúc.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy, vivo S60 tiêu chuẩn có khả năng vẫn giữ cụm camera ở góc trên bên trái, tương tự như thế hệ trước, trong khi S60 Pro Mini có thể tiếp tục theo đuổi thiết kế camera ngang độc đáo như S50 Pro Mini.

Về cấu hình, các nguồn tin cho biết vivo S60 có thể sở hữu màn hình 6.59 inch 1.5K viền mỏng, pin dung lượng hơn 7.000 mAh với hỗ trợ sạc nhanh 90W và sử dụng chip Snapdragon 8s Gen 3. Nếu những thông số này chính xác, đây sẽ là một cấu hình hấp dẫn, đặc biệt khi vivo đang cố gắng kết hợp giữa thiết kế đẹp mắt và trải nghiệm thực dụng với viên pin dung lượng lớn.

Ngoài ra, vivo S60 còn được đồn đoán sẽ trang bị camera tele với ống kính tiềm vọng và cảm biến Sony IMX8. Điện thoại cũng sẽ có cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình, chuẩn kháng nước IP68/IP69, khung viền kim loại và hỗ trợ phụ kiện từ tính. Một số báo cáo thậm chí cho rằng dòng vivo S60 có thể tương thích với phụ kiện ống kính tele mở rộng, cho thấy vivo đang muốn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh linh hoạt hơn cho người dùng.