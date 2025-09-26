Ra mắt smartphone pin "khủng" 8300 mAh, chống nước cực đỉnh

Honor X9d giờ đây đã chính thức ra mắt với viên pin silicon carbon (Si-C) dung lượng "khủng" - 8.300mAh cùng chuẩn IP69K, có thể chịu được tia nước áp lực ở nhiệt độ cao. Honor X9d thực chất là phiên bản đổi tên của Honor X70 độc quyền tại Trung Quốc, ra mắt đầu năm nay với điểm khác biệt duy nhất là tốc độ sạc có dây 66W chậm hơn một chút.

Honor X9d có độ bền cực cao.

Honor X9d sở hữu màn hình AMOLED 6,79 inch (độ phân giải FHD+, tốc độ làm mới 120Hz), độ sáng tối đa lên đến 6.000 nit. Máy được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 4 của Qualcomm, RAM 12GB và bộ nhớ trong 256/512GB. Chiếc điện thoại này cũng tự hào với độ bền đỉnh cao, khung máy hấp thụ sốc.

Honor X9d sở hữu viên pin cực lớn.

Mặt sau của Honor X9d có cùng thiết kế camera cắt tròn như Honor X70 nhưng vẫn giữ nguyên cụm camera chính 108MP và ống kính góc siêu rộng 5MP. Về phần mềm, máy được cài đặt sẵn giao diện người dùng MagicOS 9.0 dựa trên Android 15.

4 màu của Honor X9d.

Honor X9d có các màu Nâu Đỏ, Đen Bóng Đêm, Vàng Hoàng Hôn và Xanh Lá Rừng Rậm. Phiên bản 12/256GB có giá 1.499 Ringgit Malaysia (khoảng 9,3 triệu đồng), phiên bản 512GB có giá 1.699 Ringgit Malaysia (khoảng 10,6 triệu đồng).

Honor Malaysia hiện đang cho phép đặt hàng trước và tặng kèm máy tính bảng Honor Pad X7. Chương trình đặt hàng trước sẽ kéo dài đến hết ngày 9/10.