YouTube tung “vũ khí” giải cứu người xem khỏi loạt video gợi ý ép buộc

Theo tài liệu hỗ trợ được phát hành, người dùng sẽ có khả năng loại bỏ màn hình kết thúc ở cuối video. Khi màn hình này xuất hiện, người dùng có thể chọn tùy chọn “ẩn” để đẩy các video gợi ý ra khỏi tầm nhìn. Đặc biệt, nút đăng ký cũng sẽ không còn xuất hiện trên giao diện YouTube cho trình duyệt.

YouTube đang thay đổi để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người xem.

Đối với những người dùng YouTube thường xuyên, đây là một thay đổi đáng hoan nghênh khi nó giúp phần cuối video không bị che khuất bởi các video được đề xuất. Mặc dù các nhà sáng tạo nội dung vẫn có thể thiết lập video kết thúc và hình mờ, người xem sẽ không phải chịu đựng những “quảng cáo” bắt buộc cho các nội dung khác.

Tuy nhiên, việc ẩn video gợi ý chỉ áp dụng cho video hiện tại. Khi chuyển sang video tiếp theo, người dùng vẫn cần phải nhấn nút “ẩn” một lần nữa.

Lý do cho sự thay đổi này xuất phát từ một cuộc thử nghiệm mà YouTube thực hiện vào đầu năm nay. Kết quả cho thấy việc cung cấp tùy chọn ẩn màn hình kết thúc sau mỗi video đã dẫn đến lượng lượt xem từ màn hình này giảm chưa đến 1,5%. Hơn nữa, rất ít người dùng đăng ký thông qua nội dung hiển thị này, thay vào đó họ chủ yếu nhấn vào nút đăng ký chuyên dụng trong các video.

Người dùng sẽ không còn bị làm phiền bởi các video đề xuất nữa.

Mặc dù YouTube chưa công bố khung thời gian cụ thể cho sự thay đổi này, có khả năng tính năng sẽ được triển khai ngay lập tức. Đây là một động thái tích cực từ YouTube để chứng minh rằng công ty đang nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng khi mà ngày càng nhiều người xem video trên thiết bị di động.