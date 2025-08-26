Honor GT 2 lộ cấu hình "khủng" với RAM 24GB, pin 8.800 mAh

Honor đang phát triển dòng điện thoại mới mang tên Honor GT 2, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Dòng sản phẩm này bao gồm hai phiên bản: GT 2 và GT 2 Pro. Thông tin rò rỉ gần đây tiết lộ Honor GT 2 có thể là một trong những thiết bị đầu tiên được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5, dự kiến sẽ được Qualcomm công bố cùng với Snapdragon 8 Elite 2 vào tháng tới.

Honor GT 2 sẽ có cấu hình ấn tượng.

Một báo cáo từ ITBear tiết lộ rằng Honor GT 2 sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn 8.800 mAh, vượt trội hơn so với thế hệ đầu tiên có pin 7.200 mAh và hỗ trợ sạc 100W. Trước đó, Honor đã ra mắt các mẫu điện thoại như Honor Power với pin 8.000 mAh và Honor X70 với pin 8.300 mAh. GT 2 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm sạc nhanh ấn tượng với công nghệ sạc 100W.

Ngoài ra, Honor GT 2 sẽ được trang bị RAM lên đến 24GB và bộ nhớ trong tối đa 1TB. Có thông tin cho rằng Honor có thể lựa chọn giữa Snapdragon 8 Gen 5 mới ra mắt hoặc Snapdragon 8 Elite của năm ngoái cho phiên bản GT 2. Màn hình của máy sẽ là OLED LTPS phẳng 6,7 inch với độ phân giải 1,5K, cùng với cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và khung kim loại chắc chắn.

Đối với phiên bản GT 2 Pro, máy sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite 2 mới nhất, tuy nhiên, các thông số kỹ thuật chi tiết khác vẫn chưa được công bố.