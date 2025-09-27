Công nghệ pin xe điện mới của Trung Quốc: Sạc 15 phút đi hơn 750Km

Nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới, Contemporary Amperex Technology, đã chính thức ra mắt hai mẫu pin mới thuộc dòng Shenxing Pro, hứa hẹn khả năng sạc nhanh hơn và phạm vi hoạt động xa hơn bao giờ hết. Sự kiện này diễn ra chỉ hai năm sau khi phiên bản đầu tiên của dòng pin này gây tiếng vang với khả năng đi gần 400Km chỉ sau 10 phút sạc.

Các mẫu pin mới thậm chí còn ấn tượng hơn. Cụ thể:

- Shenxing Pro Super Long Life and Long Range: Cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 756Km sau một lần sạc đầy và có thể nạp năng lượng từ 10 lên 80% chỉ trong 15 phút.

- Shenxing Pro Super Fast Charging: Có thể di chuyển quãng đường 682Km và đạt mốc sạc từ 10 lên 80% chỉ trong vỏn vẹn 10 phút.

Thành tựu công nghệ này được xem là câu trả lời đanh thép cho nỗi lo về phạm vi hoạt động, vốn là một trong những lý do chính khiến nhiều người còn do dự chuyển sang xe điện. Một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 53% người Mỹ không cân nhắc mua xe điện. Tuy nhiên, những mẫu pin được nâng cấp, đáng tin cậy và tiện lợi hơn như thế này hoàn toàn có thể thay đổi cục diện.

Trong bối cảnh công nghệ pin ngày càng phát triển, các mối quan tâm khác như chi phí xe và hạ tầng trạm sạc cũng dần được giải quyết. Giá xe điện ngày càng phải chăng, với một số mẫu xe có giá khởi điểm dưới 30.000 USD, và mạng lưới trạm sạc cũng đang được mở rộng nhanh chóng.

Contemporary Amperex Technology mở ra tương lai mới cho ngành xe điện.

Khi công nghệ trở nên ưu việt và dễ tiếp cận hơn, việc sở hữu một chiếc xe điện đang ngày càng trở nên hấp dẫn. Dữ liệu cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng đang tăng lên, minh chứng cho sức hút từ những lợi ích mà xe điện mang lại như tiết kiệm chi phí vận hành, trải nghiệm lái vượt trội và góp phần xây dựng một tương lai xanh sạch hơn cho tất cả mọi người.