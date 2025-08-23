Ra mắt Honor Magic V Flip 2: Camera 200MP, pin 5500 mAh, giá chỉ hơn 20 triệu đồng

Honor Magic V Flip 2 cuối cùng đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Chiếc điện thoại màn hình gập vỏ sò mới của Honor được trang bị những tính năng tương tự như Samsung Galaxy Z Flip 7 và Motorola Razr 60 Ultra, bao gồm camera chính 200 MP và pin silicon-carbon.

Honor Magic V Flip 2 sở hữu cảm biến camera chính 200 MP, kích thước 1/1.4 inch, khẩu độ f/1.9 và chống rung quang học (OIS). Máy cũng được trang bị camera góc siêu rộng 50 MP với góc nhìn 120 độ. Camera selfie chất lượng 50 MP nằm bên trong.

Honor Magic V Flip 2.

Điện thoại màn hình gập kiểu vỏ sò được trang bị pin silicon-carbon 5.500 mAh, hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W. Máy cũng hỗ trợ sạc ngược không dây 7.5W.

Về màn hình, Magic V Flip 2 có màn hình trong LTPO OLED kích cỡ 6,82 inch, tần số quét lên đến 120Hz. Màn hình có độ phân giải 2868 x 1232 pixel và độ sáng tối đa 5.000 nit.

Ở mặt trước, điện thoại sở hữu màn hình LTPO OLED 4,0 inch với tần số quét lên đến 120Hz, độ phân giải 1200 x 1092 pixel và độ sáng tối đa 3.600 nit.

Honor Magic V Flip 2 được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3, kết hợp với RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB. Máy chạy hệ điều hành Android 15 với giao diện MagicOS 9.0.1 cùng nhiều tính năng AI.

4 màu của Honor Magic V Flip 2.

Những điểm nổi bật khác của chiếc điện thoại này bao gồm: chuẩn chống bụi và nước IP58 và IP59, chứng nhận SGS về độ bền, loa kép, kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, hỗ trợ SIM kép và NFC. Magic V Flip 2 có các phiên bản màu Tím, Trắng, Xám cùng phiên bản giới hạn màu Xanh lam.

Magic V Flip 2 có giá khởi điểm 5.499 Nhân dân tệ (khoảng 20,2 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB. Máy cũng có các phiên bản RAM 12GB/ ROM 512GB, RAM 12GB/ ROM 1TB và RAM 16GB/ ROM 1TB. Điện thoại đang được bán tại Trung Quốc và sẽ bắt đầu bán ra từ ngày 28/8.