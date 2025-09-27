One UI 8.5 thay đổi hoàn toàn chế độ tiết kiệm pin của Galaxy

Một thông tin rò rỉ cực kỳ hấp dẫn về bản cập nhật One UI 8.5 đang khiến cộng đồng người dùng Samsung đứng ngồi không yên. Theo đó, chế độ tiết kiệm pin (Power Saving) quen thuộc sẽ được "lột xác" hoàn toàn, trở nên thông minh hơn và hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng thiết bị lên đến mức đáng kinh ngạc.

Chế độ Power Saving trên One UI 8.

Nếu như trên One UI 8, Power Saving chỉ đơn thuần là một nút bật/tắt với vài tùy chỉnh nhỏ, thì phiên bản 8.5 dường như sẽ mang đến một cuộc cách mạng thực sự. Dựa trên một ảnh chụp màn hình bị rò rỉ, Samsung sẽ phân tách tính năng này thành hai cấu hình riêng biệt, thông minh và mạnh mẽ hơn.

Thay vì để người dùng tự mày mò, One UI 8.5 sẽ cung cấp hai chế độ được thiết lập sẵn:

- Chế độ Tiêu chuẩn (Standard): Đây là cấu hình cân bằng, được thiết kế cho việc sử dụng hàng ngày. Nó sẽ tự động giới hạn các tác vụ nền không cần thiết như sử dụng mạng, đồng bộ hóa, và kiểm tra vị trí. Người dùng vẫn có thể tùy chỉnh thêm, nhưng về cơ bản, đây là cách tiết kiệm pin thiết thực mà không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm.

- Chế độ Tối đa (Maximum): Khi cần "sinh tồn" trong những tình huống pin nguy cấp, đây sẽ là cứu cánh của bạn. Chế độ này sẽ giới hạn gần như toàn bộ hoạt động nền và thông báo, chỉ ưu tiên các ứng dụng thiết yếu do chính bạn lựa chọn. Đây là một cấu hình chuyên sâu, sẵn sàng "hy sinh" một số chức năng để đổi lấy thời gian sử dụng tối đa.

Điện thoại Galaxy và tính năng tối ưu thời lượng pin.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là những con số ước tính về thời lượng pin. Theo ảnh chụp màn hình rò rỉ, với một mức pin không xác định, kết quả thu được vô cùng khác biệt:

- Không bật tiết kiệm pin: 13 giờ 5 phút

- Chế độ Standard: 15 giờ 25 phút (tăng thêm hơn 2 giờ)

- Chế độ Maximum: 1 ngày 6 giờ (gần như gấp đôi thời lượng)

Sự cải thiện vượt bậc này cho thấy Samsung đang rất nghiêm túc trong việc giải quyết bài toán thời lượng pin, vốn là mối quan tâm hàng đầu của người dùng smartphone.

Dự kiến, phần mềm One UI 8.5 sẽ chính thức ra mắt cùng siêu phẩm Galaxy S26 và các thiết bị hiện tại sẽ bắt đầu nhận được bản cập nhật vào quý 2 năm 2026. Dù vẫn còn phải chờ đợi, đây chắc chắn là một trong những nâng cấp đáng mong chờ nhất từ Samsung.