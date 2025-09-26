iPhone 17 Pro bị bóc trần sự thật “sang chảnh”, ẩn họa khó lường

Các chuyên gia từ iFixit đã tiến hành “mổ bụng” chiếc iPhone 17 Pro để tìm hiểu những gì ẩn chứa bên trong sản phẩm cao cấp từ Apple. Điều này đặc biệt thú vị do thiết kế hoàn toàn mới trên iPhone 17 Pro (và cả phiên bản Pro Max).

iFixit đã thực hiện màn tháo dỡ iPhone 17 Pro.

Đáng chú ý trong thiết kế lần này chính là hệ thống sửa chữa hai chiều trước đây của Apple đã bị loại bỏ. Đó là hệ thống cho phép tháo lắp kính trước và sau một cách an toàn, giúp kỹ thuật viên dễ dàng tiếp cận các linh kiện. Giờ đây, việc tháo bỏ tấm kính mặt sau gần như không thể tiếp cận được nhiều linh kiện bên trong, dẫn đến khó khăn cho việc sửa chữa.

Tuy nhiên, quá trình tháo lắp iPhone 17 Pro không quá phức tạp, một phần do Apple lần đầu tiên sử dụng ốc vít Torx Plus tiêu chuẩn, bên cạnh các loại ốc vít Phillips và ốc vít ba cạnh. Sự thay đổi này có thể phản ánh các quy định về quyền sửa chữa trên toàn cầu, với việc giảm bớt các loại ốc vít độc quyền là một bước tiến tích cực.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone 17 Pro.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống buồng hơi mới. Mặc dù không lớn bằng những buồng hơi trên dòng Galaxy S25, nó vẫn nằm ngay trên chip A19 Pro giúp tản nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, cổng USB-C titan in 3D từ iPhone Air lại không xuất hiện trên iPhone 17 Pro, thay vào đó là cổng chủ yếu làm bằng nhựa.

Về vấn đề “scratchgate”, iFixit đã thử nghiệm độ cứng của thân nhôm nguyên khối và phát hiện rằng lớp nhôm màu có thể dễ dàng bị xước. Mặc dù lớp oxit titan trên iPhone 16 Pro Max cứng hơn, lớp oxit nhôm anodized trên iPhone 17 Pro lại không đủ mạnh để bảo vệ tốt.

Đặc thù kỹ thuật quy trình anodizing gây ảnh hưởng đến khả năng chống trầy xước của iPhone 17 Pro.

Các chuyên gia iFixit cho rằng khả năng chống trầy xước thực sự là một vấn đề do đặc thù kỹ thuật của quy trình anodizing. Điều này đặc biệt đúng với cạnh sắc của cụm camera, nơi quy trình anodizing không đồng đều như phần còn lại của thân máy.

Kết quả là, các góc cạnh sắc nhọn có thể làm tăng thiệt hại khi va chạm. Do đó, người dùng được khuyến cáo nên sử dụng ốp lưng để bảo vệ thiết bị khỏi những vết xước không mong muốn.

Điện thoại có điểm số về độ khó sửa chữa là 7/10.

Cuối cùng, iPhone 17 Pro đạt điểm số 7/10 về khả năng sửa chữa. Giải thích cho số điểm này, iFixit cho biết, mặc dù có những cải tiến trong thiết kế, việc loại bỏ hệ thống sửa chữa hai chiều đã làm tăng thời gian và công sức cần thiết cho việc sửa chữa. Việc thay thế cổng USB-C cũng bị chỉ trích là quá phức tạp.