Sau 1 năm bị giới hạn sạc, iPhone 16 Pro Max còn bao nhiêu % pin?

Giới hạn sạc ở mức 80% từng được Apple quảng bá là tính năng giúp kéo dài tuổi thọ pin iPhone. Tuy nhiên, sau gần một năm thử nghiệm liên tục trên iPhone 16 Pro Max, kết quả cho thấy hiệu quả thực tế của tính năng này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận từ tháng 9/2024, một chiếc iPhone 16 Pro Max được đặt giới hạn sạc 80% hiện chỉ còn 94% dung lượng pin tối đa sau 299 chu kỳ sạc. Con số này gần như tương đồng với iPhone 15 Pro Max – mẫu máy cũng đạt mức 94% sau 1 năm sử dụng, bất chấp việc có kích hoạt giới hạn sạc hay không.

Điểm đáng chú ý là iPhone 16 Pro Max trong quá trình thử nghiệm được giữ pin chủ yếu trong khoảng 20–80%, hạn chế để tụt xuống dưới 20%. Tuy vậy, dung lượng pin vẫn suy giảm đáng kể khi bước vào giai đoạn cuối của năm. Một số chuyên gia cho rằng nhiệt độ có thể là nguyên nhân bởi thiết bị có xu hướng nóng lên khi sạc bằng MagSafe, đặc biệt khi kết hợp cùng bộ pin rời.

Ảnh minh họa.

Trải nghiệm thực tế cũng cho thấy, việc giới hạn 80% đôi khi gây bất tiện, nhất là khi người dùng cần pin cho các tác vụ nặng như chụp ảnh hay định vị GPS. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max của một người dùng khác – không bật giới hạn sạc – vẫn còn 96% dung lượng sau 308 chu kỳ.

Với hai năm dữ liệu thử nghiệm, giới chuyên gia nhận định, việc duy trì giới hạn 80% chưa mang lại lợi ích rõ rệt. Thay vào đó, mức 90–95% có thể là giải pháp hợp lý hơn để cân bằng giữa tuổi thọ pin và trải nghiệm người dùng. Hiện tại, iPhone 17 Pro Max với viên pin lớn hơn và vật liệu pin mới đang tiếp tục được thử nghiệm trong chu kỳ 12 tháng tiếp theo.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu giới hạn sạc có thực sự cần thiết, hay chỉ là một “bài toán tâm lý” cho người dùng iPhone?

Cùng chờ xem sau 1 năm nữa, iPhone 17 Pro Max sẽ có dung lượng pin như thế nào.