Honor Magic V5 lập kỷ lục Guinness: Chịu tải 104 kg với bản lề gập

Honor vừa xác nhận mẫu điện thoại thông minh màn hình gập Magic V5 đã chính thức ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới. Thiết bị này đã thành công trong việc nâng trọng lượng nặng nhất từng được ghi nhận cho một chiếc điện thoại thông minh màn hình gập, với tổng trọng lượng lên tới 104 kg (229,2 lbs).

Kỷ lục Guinness dành cho Honor Magic V5

Để thực hiện thử thách này, Honor đã sử dụng một dây vải để cố định một chiếc tủ lạnh nặng 84 kg cùng với 20 kg tạ treo vào phần giữa của máy. Điều đáng chú ý là chiếc điện thoại vẫn có thể chịu đựng được sức nặng này nhờ vào hệ thống bản lề "Super Steel Hinge" siêu bền bỉ. Kỷ lục này đã được công nhận chính thức vào ngày 1/8/2025 tại Dubai, UAE, bởi giám khảo Emma Brain của tổ chức Guinness World Records.

Thành tựu này có được là nhờ vào bản lề siêu thép Honor, được thiết kế để chịu được tới 500.000 lần gập trong khi vẫn có khả năng nâng trọng lượng hơn 100 kg trong điều kiện kiểm soát. Bản lề được làm từ thép Honor Super Steel thế hệ thứ hai, với độ bền kéo lên đến 2300 MPa, mang lại độ bền cao trong một thiết kế nhỏ gọn. Thiết kế này đã giải quyết những lo ngại thường gặp về độ bền của điện thoại thông minh màn hình gập mà không làm tăng kích thước.

Honor Magic V5 có độ dày khi gập lại là 8,8 mm và trọng lượng 217 g, kết hợp giữa kiểu dáng mỏng nhẹ và cấu trúc bền bỉ. Thiết bị này chứng minh rằng điện thoại thông minh màn hình gập có thể đạt được cả độ bền và thiết kế nhẹ, giải quyết những lo ngại chính của người tiêu dùng về độ tin cậy.

Dự kiến, Honor Magic V5 sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 28/8/2025 tại London, Anh, sau khi lần đầu tiên được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng trước.

Honor Magic V5 trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, màn hình AMOLED dẻo 7,95 inch độ phân giải Full HD+, cùng màn hình phụ AMOLED 6,43 inch bên ngoài. Máy sở hữu viên pin dung lượng 5.820 mAh (phiên bản quốc tế) và hệ thống ba camera sau, trong đó có ống kính tele tiềm vọng 64 MP. Toàn bộ thiết bị nặng 217g và mỏng 8,8mm khi gập lại.