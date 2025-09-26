Bất ngờ với mức giá bán mình 'rẻ bèo' của TikTok tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 đã ký sắc lệnh hành pháp phê duyệt đề xuất giữ TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ, trong thương vụ được Phó Tổng thống JD Vance cho biết định giá khoảng 14 tỷ USD - thấp hơn nhiều so với ước tính 30 - 35 tỷ USD mà các nhà phân tích từng đưa ra cho TikTok Mỹ. Nó cũng kém xa mức định giá 330 tỷ USD của công ty mẹ ByteDance.

Mỹ ra giá 14 tỷ USD cho TikTok. Ảnh: Bloomberg

Theo thỏa thuận, TikTok tại Mỹ sẽ do một công ty liên doanh mới quản lý, trong đó ByteDance chỉ còn nắm dưới 20% cổ phần. Oracle, Silver Lake và quỹ MGX của Abu Dhabi trở thành nhóm cổ đông chính, nắm khoảng 45% cổ phần, trong khi các nhà đầu tư khác của ByteDance và cổ đông mới nắm 35%.

Oracle sẽ phụ trách mảng an ninh và tiếp tục cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho TikTok Mỹ. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “TikTok sẽ do người Mỹ - những người Mỹ rất xuất sắc - sở hữu và vận hành”. Ông cho biết CEO Oracle Larry Ellison, cùng Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch và Michael Dell có thể tham gia nhóm cổ đông.

Phía ByteDance không có mặt trong lễ ký và chưa công khai thừa nhận thương vụ. Trung Quốc vẫn phải phê chuẩn để thỏa thuận có hiệu lực. Ông Trump cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý với thương vụ, trong khi ông Vance nói chính phủ Trung Quốc từng phản đối trước khi đạt đồng thuận.

Dù mang ý nghĩa “giải cứu” TikTok, thương vụ không bao gồm việc chính phủ Mỹ nắm cổ phần hay “cổ phần vàng” trong công ty. Sắc lệnh mới của ông Trump cũng gia hạn thời hạn ByteDance thoái vốn, đồng thời tạm hoãn việc Bộ Tư pháp thực thi luật an ninh quốc gia cho đến ngày 16/12.

Nếu không có thỏa thuận, các kho ứng dụng như Apple, Google cùng nhà cung cấp Internet có thể bị xử phạt nếu tiếp tục cung cấp dịch vụ cho TikTok.