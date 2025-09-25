Top smartphone chống nước tốt, giá phải chăng

Trong thế giới công nghệ hiện đại, smartphone chống nước đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Dưới đây là những mẫu smartphone nổi bật với khả năng kháng nước và bụi bẩn, cùng mức giá phải chăng. Đặc biệt, những mẫu smartphone này cũng rất thích hợp khi sử dụng trong mùa mưa bão.

Samsung Galaxy A56 5G - 9,5 triệu đồng

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 5G là một trong những dòng điện thoại chống nước tốt nhất hiện nay, được thiết kế đặc biệt cho người dùng trẻ. Sản phẩm này đạt chuẩn kháng bụi và nước IP67, cho phép ngâm trong nước ở độ sâu tối đa 1 mét trong vòng 30 phút.

Với lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus+, Galaxy A56 5G không chỉ bảo vệ khỏi bụi mịn mà còn giảm thiểu chi phí sửa chữa nhờ độ bền cao. Thiết kế này giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng điện thoại trong các tình huống như rơi vào nước hay khi trời mưa.

Xiaomi 14T - 9,9 triệu đồng

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T là lựa chọn lý tưởng trong phân khúc điện thoại chống nước giá tốt. Sản phẩm này đạt chuẩn IP68, cho phép hoạt động bình thường sau khi ngâm trong nước ở độ sâu 1,5 mét trong vòng 30 phút. Điều này rất hữu ích trong các tình huống hàng ngày như mưa lớn hay nước đổ lên bàn.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng chuẩn IP68 không có nghĩa là thiết bị hoàn toàn miễn nhiễm với nước, đặc biệt là nước biển có thể gây ăn mòn linh kiện. Sau khi tiếp xúc với nước, cần lau khô và vệ sinh ngay lập tức bằng nước ngọt.

OPPO Reno12 - 8,9 triệu đồng

OPPO Reno12

OPPO Reno12 nổi bật với khả năng cảm ứng hoạt động ngay cả khi màn hình ướt, nhờ công nghệ kháng nước chuẩn IP65. Điều này mang lại sự tiện dụng cho những người thường xuyên sử dụng điện thoại trong điều kiện ẩm ướt.

Với lớp phủ nano chống thấm nước, OPPO Reno12 có thể hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Công nghệ cảm ứng kháng nước mở ra nhiều cơ hội sáng tạo cho người dùng, từ việc ghi hình trong mưa đến quay vlog khi di chuyển ngoài trời.