Ra mắt Redmi K90 Pro Max “biết đập bass”, chip cực mạnh, giá như mơ

Điểm đáng chú ý ở Redmi K90 Pro Max chính là việc sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp giá rẻ, sở hữu nhiều thông số kỹ thuật và tính năng ấn tượng để có thể sánh ngang với dòng Xiaomi 17 cao cấp.

Redmi K90 Pro Max được bán với giá chỉ từ 14,77 triệu đồng.

Redmi K90 Pro Max gây ấn tượng với thiết kế tinh tế và cao cấp. Mặt lưng phẳng, viền kim loại và cụm camera hình chữ nhật lớn tạo nên vẻ ngoài quen thuộc. Cụm camera này bao gồm ba cảm biến, đèn flash LED và loa ngoài chuyên dụng với công nghệ âm thanh “Sound by Bose”.

Máy đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, với nhiều phiên bản màu sắc, trong đó nổi bật là phiên bản màu xanh denim, được tái tạo với kết cấu giống vải denim thật. Âm thanh 2.1 của máy được hỗ trợ bởi thương hiệu Bose nổi tiếng cho khả năng phát nhạc trầm (âm bass) độc nhất từ trước đến nay trên smartphone.

Công nghệ màn hình trên Redmi K90 Pro Max là loại OLED M10 6,9 inch với độ phân giải 2K+, tốc độ làm mới 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 3500 nit. Công nghệ bảo vệ mắt Qingshan Eye Protection 3.0 giúp giảm độ chói và mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Ở mặt sau, điện thoại trang bị camera chính với cảm biến Light Fusion 950 50 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera tiềm vọng 50 MP với zoom quang 5x, lần đầu tiên có mặt trên smartphone Redmi.

Loa Bose mạnh mẽ được tích hợp trên sản phẩm.

Mặc dù thuộc dòng sản phẩm giá rẻ, Redmi K90 Pro Max được trang bị phần cứng mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB. Chip đồ họa D2 chuyên dụng và hệ thống tản nhiệt 3D 6.700mm² giúp nâng cao trải nghiệm chơi game và kiểm soát nhiệt độ hiệu quả. Thỏi pin dung lượng 7.560 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W, cùng với khả năng sạc ngược không dây 22,5W.

Redmi K90 Pro Max được ra mắt với bốn tùy chọn màu sắc: vàng, trắng, đen và xanh denim, cùng với nhiều cấu hình lưu trữ khác nhau. Giá bán sản phẩm dao động trong khoảng từ 3.999 nhân dân tệ (14,77 triệu đồng) cho model 12/256 GB, lên đến 5.299 nhân dân tệ (19,58 triệu đồng) cho model 16 GB + 1 TB. Người mua sớm sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, bao gồm bảo vệ màn hình trong 2 năm và bảo hành pin trong 2 năm.