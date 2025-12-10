Phát hiện "UFO" lỗ đen lao thẳng về phía Trái Đất

Một lần nữa, các nhà khoa học cam đoan rằng "UFO" này không liên quan đến người ngoài hành tinh. Mặc dù tên viết tắt nghe giống với "vật thể bay không xác định", UFO trong trường hợp này là "dòng chảy cực nhanh" (ultrafast outflow) mà các lỗ đen tạo ra giữa các bữa ăn.

Nhưng khác với các UFO lỗ đen từng được biết đến trước đó, UFO mới này - do nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Liyi Gu thuộc Tổ chức Nghiên cứu không gian Hà Lan (SRON) phát hiện - là trường hợp đầu tiên được phát hiện ngay tại thời điểm bùng phát.

Thiên hà NGC 3783, nơi UFO lỗ đen bắt nguồn - Ảnh đồ họa: ESA

"Lần đầu tiên, chúng tôi chứng kiến một vụ nổ tia X nhanh chóng từ một lỗ đen có thể ngay lập tức kích hoạt những cơn gió siêu nhanh, và những cơn gió này hình thành chỉ trong một ngày" - tiến sĩ Gu nói với tờ Science Alert.

Phát hiện đặc biệt này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu thêm về sự khởi đầu và tiến hóa của dạng UFO này, cũng như về các lỗ đen quái vật bí hiểm của vũ trụ.

UFO này có nguồn gốc từ lỗ đen quái vật (lỗ đen siêu khối lượng) ở trung tâm thiên hà NGC 3783.

Đó là một thiên hà xoắn ốc có thanh chắn tuyệt đẹp nằm cách xa khoảng 130 triệu năm ánh sáng, với mặt phẳng thiên hà hướng vào Trái Đất.

Do vậy, UFO lỗ đen nói trên cũng hướng thẳng về phía Trái Đất, cho các nhà khoa học góc nhìn đặc biệt. Nhưng nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta với khoảng cách quá xa giữa địa cầu và thiên hà chúa lỗ đen.

Hiện tượng này thường đối xứng ở hai bên mặt phẳng thiên hà, nên sẽ có một dòng UFO thứ hai lao vào vũ trụ sâu thẳm theo hướng ngược lại.

Lỗ đen này có kích thước khoảng 28 triệu lần Mặt Trời, đang ngấu nghiến vật chất với tốc độ khủng khiếp, khiến trung tâm thiên hà bùng cháy, thỉnh thoảng tạo ra các dạng bùng phát dưới dạng UFO.

Đợt bùng phát cụ thể này, được ghi lại bởi 2 đài quan sát tia X XMM-Newton của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và XRISM do Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đứng đầu.

Dòng chảy này có thể bắt nguồn từ một sợi từ trường bên ngoài lỗ đen bị đứt và kết nối lại.

Phát hiện vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysics.