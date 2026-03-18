vivo T5x 5G ra mắt: Pin 7.200 mAh, giá từ 5,4 triệu đồng

Theo The Tech Outlook, vivo vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại giá rẻ mới mang tên T5x 5G, mở rộng dòng sản phẩm T-series của hãng. Đây là phiên bản kế nhiệm của vivo T4x 5G, với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Về thiết kế, vivo T5x 5G sở hữu màn hình LCD 6.78 inch, hỗ trợ độ phân giải Full-HD+ sắc nét và tần số quét 120Hz mượt mà. Màn hình này có độ sáng tối đa lên đến 1.200 nits và đạt chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light, giúp giảm mỏi mắt và bảo vệ sức khỏe người dùng.

Bên trong, điện thoại được trang bị chip Dimensity 7400 Turbo, với hiệu suất ấn tượng khi đạt hơn 1 triệu điểm trên phần mềm AnTuTu Benchmark. Vivo T5x 5G chạy trên giao diện người dùng OriginOS 6 dựa trên Android 16, hứa hẹn nhận được 2 bản nâng cấp hệ điều hành lớn và 6 năm vá lỗi bảo mật.

Một trong những điểm nổi bật của vivo T5x 5G là viên pin dung lượng 7.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W, cho phép nạp 50% pin chỉ trong 43 phút. Với cường độ sử dụng vừa phải, người dùng có thể thoải mái sử dụng điện thoại trong khoảng 3 ngày.

Về khả năng chụp ảnh, vivo T5x 5G trang bị camera chính Sony Ultra HD 50MP kết hợp với camera bokeh 2MP, hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Camera selfie 32MP ở mặt trước cũng cho phép quay video 4K.

Để thu hút game thủ, vivo tích hợp chế độ Ultra Game Mode cho T5x 5G, với các tính năng như tốc độ khung hình ổn định, thay đổi giọng nói trong game bằng AI, rung phản hồi 4D và chế độ sạc bypass, cho phép sử dụng nguồn điện trực tiếp khi vừa chơi game vừa sạc.

Ngoài ra, vivo T5x 5G còn có nhiều tính năng đáng chú ý khác như Origin Island, Private Space, Circle to Search, AI Creation, độ bền chuẩn quân đội, loa âm thanh nổi kép với khả năng tăng âm lượng lên đến 400%, và các tính năng AI như AI UHD, AI Erase cùng khả năng chuyển đổi đa ứng dụng mượt mà.

Vivo T5x 5G có giá khởi điểm 18.999 INR (khoảng 5,4 triệu đồng) cho phiên bản 6GB/128GB. Các phiên bản 8GB/128GB và 8GB/256GB có giá lần lượt là 20.999 INR (khoảng 5,9 triệu đồng) và 22.999 INR (khoảng 6,5 triệu đồng).