TECNO ra mắt SPARK Go 3: Màn hình 120 Hz, kháng nước IP64, giá từ 3,6 triệu đồng

Ngày 28/04/2026, hãng điện thoại TECNO chính thức mở bán mẫu SPARK Go 3 tại thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ nhưng được trang bị nhiều tính năng thường thấy trên các dòng máy cao cấp hơn như màn hình tần số quét cao và chuẩn kháng nước bụi.

SPARK Go 3 sở hữu thiết kế nguyên khối với độ dày 8,1 mm và mặt lưng nhám hạn chế bám vân tay. Thiết bị có khả năng chống rơi vỡ ở độ cao 1,2 m và đạt chuẩn IP64 giúp bảo vệ máy trước tia nước bắn và bụi bẩn. Màn hình của máy có kích thước 6,75 inch, điểm nhấn là tần số quét 120 Hz giúp các thao tác vuốt chạm và hiển thị video mượt mà hơn.

Về phần cứng, máy sử dụng vi xử lý Unisoc T7250 tám nhân, đi kèm RAM 4 GB (có thể mở rộng thêm 4GB RAM ảo) và bộ nhớ trong tối đa 128 GB. Viên pin 5.000mAh trên SPARK Go 3 được giới thiệu có khả năng phát video liên tục trong 11 tiếng. Theo dữ liệu từ phòng thí nghiệm của hãng, viên pin này vẫn duy trì được 80% dung lượng sau 4 năm sử dụng. Máy chạy trên hệ điều hành Android 15 với giao diện HiOS cập nhật.

Hệ thống camera gồm camera chính 13MP và camera selfie 8MP được hỗ trợ bởi các thuật toán AI giúp tự động chụp khoảnh khắc và tối ưu hóa chi tiết gương mặt. Thiết bị tích hợp trợ lý ảo Ella AI hỗ trợ dịch thuật 167 ngôn ngữ, tóm tắt văn bản và chỉnh sửa hình ảnh.

Một tính năng đáng chú ý khác là Free Link 2.0, cho phép người dùng hai thiết bị TECNO gọi điện và nhắn tin trực tiếp với nhau trong bán kính 1 - 1,5 km ở điều kiện lý tưởng mà không cần vùng phủ sóng của nhà mạng di động.

Sản phẩm có 3 màu: Đen Thiên Không, Xám Titan và Xanh Ngân Hà với mức giá niêm yết cụ thể:

- Phiên bản 4 GB + 64 GB: 3,69 triệu đồng.

- Phiên bản 4 GB + 128 GB: 3,99 triệu đồng.