Đây là chiếc iPhone vừa bị Apple xếp xó

Apple vừa cập nhật danh sách sản phẩm “vintage” (cổ điển) và “obsolete” (lỗi thời) vào ngày 16/3, trong đó iPhone 5 và phiên bản iPhone 4 8GB đã được chuyển sang nhóm “obsolete”. Động thái này đồng nghĩa với việc Apple sẽ ngừng hoàn toàn việc hỗ trợ sửa chữa phần cứng đối với các thiết bị này.

Trong số đó, iPhone 5 được chú ý nhiều hơn do vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của iPhone. Đây là iPhone đầu tiên sử dụng cổng kết nối Lightning.

Khi một sản phẩm bị xếp vào diện “obsolete”, Apple sẽ không còn cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng hoặc linh kiện thay thế thông qua hệ thống cửa hàng chính hãng và các trung tâm ủy quyền.

Điều này có nghĩa là nếu iPhone 5 gặp sự cố, người dùng sẽ không thể sửa chữa tại các kênh chính thức của Apple. Các trung tâm sửa chữa bên thứ ba cũng khó tiếp cận linh kiện chính hãng do Apple ngừng phân phối.

Đối với người dùng, việc thiết bị bị đưa vào danh sách lỗi thời đồng nghĩa với việc vòng đời hỗ trợ chính thức đã kết thúc trong hệ sinh thái của Apple.

"Nhà Táo" thường phân loại sản phẩm “vintage” sau 5 năm kể từ khi ngừng sản xuất và “obsolete” sau 7 năm. iPhone 5 được ra mắt vào tháng 9/2012 và ngừng sản xuất vào năm 2013 thực tế đã vượt mốc thời gian này.

Trong giai đoạn “vintage”, thiết bị vẫn có thể được sửa chữa hạn chế nếu còn linh kiện. Tuy nhiên, khi chuyển sang “obsolete”, Apple sẽ dừng hoàn toàn việc hỗ trợ phần cứng.

Phần lớn iPhone thường nhận được cập nhật phần mềm trong khoảng 5–6 năm, sau đó tiếp tục được hỗ trợ phần cứng trong một thời gian trước khi kết thúc vòng đời.

iPhone 5 không chỉ là một bản nâng cấp thông thường. Thiết bị đánh dấu sự thay đổi lớn khi Apple chuyển từ cổng kết nối 30-pin sang cổng Lightning - được duy trì trên iPhone trong hơn một thập kỷ sau đó.

Máy cũng được thiết kế lại với khung nhôm và kính, mỏng hơn so với thế hệ trước. Màn hình được nâng lên kích thước 4 inch, thay thế cho màn hình 3,5 inch trên các mẫu iPhone trước đó.

Ngoài ra, iPhone 5 là một trong những thiết bị đầu tiên của Apple hỗ trợ mạng LTE, giúp cải thiện tốc độ kết nối dữ liệu di động trong giai đoạn hạ tầng mạng phát triển nhanh.

Việc đưa iPhone 5 vào danh sách “obsolete” phù hợp với chu kỳ sản phẩm của Apple. Sau hơn một thập kỷ, phần cứng của thiết bị không còn đáp ứng được các yêu cầu của hệ điều hành và dịch vụ hiện đại.

Việc duy trì hệ thống linh kiện và sửa chữa cho các thiết bị quá cũ cũng làm tăng chi phí trong khi số lượng người dùng còn lại ngày càng giảm.