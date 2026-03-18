Điều gì khiến iPhone của ông Donald Trump “nổ máy” liên tục

Hiện nay, số điện thoại cá nhân của ông đã trở thành một trong những tài sản giá trị nhất tại Washington, với nhiều tỷ phú, nhà báo và nhà đầu tư tiền điện tử vẫn đang tìm cách mua hoặc trao đổi để có được số liên lạc này.

Số điện thoại của ông Trump đang được lan truyền theo nhiều cách khác nhau.

Theo báo cáo của The Atlantic, hai quan chức Nhà Trắng cho biết số điện thoại iPhone cá nhân của Tổng thống Trump đang được giao dịch rộng rãi. Một quan chức đã ví von rằng tình hình này giống như “một quả cầu phá hủy”.

Mọi chuyện bắt đầu từ quy mô nhỏ. Vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai Trump, số điện thoại này chỉ được một số ít bạn bè thân thiết và nhà báo chọn lọc giữ kín, đồng thời họ chỉ được quyền liên lạc với số này một cách hạn chế. Nhưng hiện tại, quá nhiều người đã biết và liên lạc với số điện thoại của ông, dẫn đến việc các trợ lý của Trump “không còn khả năng sàng lọc các cuộc gọi”.

Tình hình càng trở nên hỗn loạn khi một nhà báo đã công bố thông tin về số điện thoại này. Mỗi cuộc gọi thành công từ phóng viên đến ông Trump đều khiến biên tập viên các trang báo ở Washington cảm thấy cần phải làm điều tương tự. Kết quả là điện thoại của Tổng thống Trump liên tục đổ chuông, và theo một quan chức cho biết: “Đúng nghĩa là hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác từ các phóng viên, liên tục, liên tục”.

Ông Trump “hứng thú” với việc để lộ số điện thoại

Kể từ khi Mỹ tấn công Iran lần đầu tiên, Tổng thống Trump đã nhận cuộc gọi từ hơn chục hãng truyền thông, bao gồm New York Times, CNN, Fox News và nhiều hãng khác. Thậm chí, một số tác giả trên nền tảng Substack cũng bắt đầu gọi điện, điều này khá bất ngờ vì trước đây số điện thoại của Tổng thống được kiểm soát rất chặt chẽ.

Donald Trump vẫn giữ số điện thoại cá nhân bất chấp các cuộc gọi đến liên hồi.

Liệu có kế hoạch nào để ngăn chặn tình trạng này? Mặc dù việc số điện thoại của một Tổng thống đương nhiệm được lưu trong danh bạ của nhiều người không nằm trong dự đoán, các phụ tá của Tổng thống Trump cho biết ông thích điều đó và không có kế hoạch thay đổi số điện thoại. Các cuộc gọi thường rất ngắn, chỉ kéo dài vài phút và diễn ra đột xuất, điều này có thể dẫn đến những câu trả lời mâu thuẫn và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Hiện tại, số điện thoại của người quyền lực nhất nước Mỹ đang được lan truyền. Nếu ai đó sẵn sàng đổi hoặc trả tiền để có được số liên lạc của một nhà lãnh đạo thế giới, có thể chỉ cần một cuộc gọi là họ sẽ có được nó.