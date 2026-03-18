Chiếc iPhone cổng Lightning đầu tiên vào danh sách sản phẩm "lỗi thời" của Apple

Theo MacRumors, Apple đã chính thức đưa iPhone 5 và iPhone 4 phiên bản 8GB vào danh sách sản phẩm "lỗi thời". Điều này có nghĩa là người dùng các thiết bị này nên xem xét việc nâng cấp lên các sản phẩm mới hơn.

Theo quy định của Apple, một thiết bị được coi là "cũ" sau 5 năm ngừng bán và trở thành "lỗi thời" sau khoảng 7 năm. Mặc dù hãng có thể linh hoạt về thời gian, nhưng khi một sản phẩm bị xếp vào diện lỗi thời, Apple gần như sẽ ngừng hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ sửa chữa. Đối với các sản phẩm cũ, việc sửa chữa vẫn có thể được hỗ trợ nếu còn linh kiện.

iPhone 5 được giới thiệu vào năm 2012, ngừng sản xuất chỉ một năm sau khi iPhone 5s và iPhone 5c ra mắt. Đến năm 2018, thiết bị này đã được đưa vào danh sách cũ, đồng nghĩa với việc dịch vụ sửa chữa bắt đầu bị hạn chế. Giờ đây, khi chính thức trở thành sản phẩm lỗi thời, khả năng Apple hỗ trợ sửa chữa cho iPhone 5 gần như không còn.

Đây là một cột mốc mang tính biểu tượng, bởi iPhone 5 từng là một trong những mẫu iPhone có nhiều thay đổi lớn về thiết kế và công nghệ. Thiết bị này sở hữu thiết kế hoàn toàn mới với khung nhôm kết hợp kính, màn hình 4 inch dài hơn so với thế hệ trước, hỗ trợ kết nối LTE và lần đầu tiên sử dụng cổng Lightning thay cho chuẩn 30-pin cũ. Những thay đổi này đã đặt nền móng cho thiết kế iPhone trong nhiều năm sau, khiến nhiều người dùng cảm thấy tiếc nuối khi thiết bị chính thức bị "khai tử".

Còn với iPhone 4 phiên bản 8GB, thiết bị này được ra mắt vào năm 2011 và ngừng bán vào năm 2013. Cả iPhone 4 8GB và iPhone 5 đều được phân phối như các lựa chọn giá rẻ tại một số thị trường mới nổi. Dù đã lùi vào quá khứ, hai mẫu iPhone này vẫn là một phần đáng nhớ trong hành trình phát triển của Apple.