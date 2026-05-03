Trang hỏi đáp trực tuyến Ask.com đóng cửa sau 30 năm

Trên website, InterActiveCorp (IAC), công ty mẹ của Ask.com, cho biết việc đóng cửa nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. "Chúng tôi quyết định ngừng mảng tìm kiếm, gồm cả Ask.com", thông báo có đoạn.

Ask, tên đầu tiên là Ask Jeeves, ra mắt lần đầu vào năm 1996 bởi Garrett Gruener và David Warthen, đặt trụ sở ở California (Mỹ), với trọng tâm là trả lời các câu hỏi đàm thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên. Theo TechCrunch, có thể coi Ask là tiền thân của các chatbot AI ngày nay. Tuy nhiên, trong phần lớn lịch sử 30 năm của mình, nền tảng đã bị lu mờ bởi các sản phẩm tìm kiếm khác, đặc biệt là Google.

Giao diện tìm kiếm của Ask.com. Ảnh: Bảo Lâm

Năm 2005, IAC mua lại Ask Jeeves và bỏ chữ "Jeeves" khỏi tên gọi. Một năm sau, tính năng tìm kiếm được nâng cấp, có trình thu thập dữ liệu web và thuật toán riêng.

Tuy nhiên, đến năm 2010, IAC thu hẹp tính năng, chủ yếu tập trung vào hỏi đáp. Tại sự kiện TechCrunch Disrupt cùng năm, Chủ tịch IAC Barry Diller cho biết Ask.com "không cạnh tranh được với Google và không được định giá cao trong danh mục đầu tư của IAC".

Trong suốt lịch sử của mình, Ask.com đặc biệt nổi tiếng với chức năng trả lời các câu hỏi về toán học, từ vựng và chuyển đổi đơn vị. Các tác giả cũng đóng góp các bài viết tổng quát về nhiều chủ đề khác nhau, tương tự bách khoa toàn thư Wikipedia, gồm các bài viết về hàng nghìn chủ đề giúp độc giả dễ tiếp cận.

Bên cạnh đó, Ask.com cũng có nhiều tính năng tiên phong. Năm 2006, nền tảng phát triển chức năng "xem trước bằng ống nhòm" vào kết quả tìm kiếm, tức cho phép người dùng xem trước trang sắp truy cập thay vì phải nhấp vào liên kết. Năm 2007, giao diện được thiết kế 3D hiện đại và tiên phong thời bấy giờ, cũng như ra chức năng AskEraser giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư bằng cách chọn không theo dõi các truy vấn tìm kiếm, địa chỉ IP và cookie.

Thời đỉnh điểm năm 2012, Ask.com đạt 100 triệu người dùng toàn cầu mỗi tháng. Công cụ này cũng xuất hiện tùy chọn bên cạnh Google, Yahoo, Bing... trên trình duyệt. Dù vậy, theo Mashable, việc không thể cạnh tranh với các "ông lớn" khiến IAC cắt giảm dần các chức năng trước khi "khai tử" sản phẩm.