Giải mã trái bóng World Cup 2026 TRIONDA: IoT và chip bán dẫn thay đổi cuộc chơi

Khi FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ vào ngày 11/6, người hâm mộ không chỉ được chứng kiến giải đấu lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi ba quốc gia mà còn được theo dõi một trong những bước tiến công nghệ đáng chú ý nhất trong lịch sử bóng đá. Bên trong trái bóng World Cup 2026 TRIONDA là một hệ thống cảm biến tiên tiến có khả năng theo dõi từng chuyển động, từng cú chạm và cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho tổ trọng tài.

Trái bóng World Cup 2026 TRIONDA được trang bị siêu chip hỗ trợ trọng tài. Ảnh: IoT Insider

Tên gọi TRIONDA được lấy cảm hứng từ cụm từ “Three Waves” (ba làn sóng), tượng trưng cho sự kết nối giữa ba quốc gia chủ nhà. Thiết kế bên ngoài sử dụng ba gam màu chủ đạo đỏ, xanh lá và xanh dương, đại diện cho Mỹ, Mexico và Canada, tạo nên diện mạo nổi bật và giàu tính biểu tượng.Tuy nhiên, điều khiến trái bóng TRIONDA trở nên đặc biệt không nằm ở lớp vỏ bên ngoài mà ở những công nghệ được giấu kín bên trong.

Con chip siêu nhỏ thay đổi cách điều hành trận đấu

Đối với World Cup 2026, Adidas đã nâng cấp hệ thống Connected Ball Technology – công nghệ bóng kết nối từng được sử dụng trong các giải đấu lớn gần đây.

Ở thế hệ trước, cảm biến được treo ở trung tâm quả bóng bằng hệ thống dây cố định. Cách làm này hoạt động hiệu quả nhưng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định về thiết kế và độ chính xác.

Trong phiên bản mới, Adidas đã tích hợp một con chip cảm biến chuyển động siêu nhỏ có tần số ghi nhận dữ liệu lên tới 500 Hz. Điều đó có nghĩa là cảm biến có thể thu thập thông tin về chuyển động của quả bóng tới 500 lần mỗi giây, mang lại độ chính xác cực cao.

Con chip được đặt trong một lớp vật liệu đặc biệt nằm bên dưới một trong các tấm ghép bên ngoài của quả bóng. Tuy nhiên, việc gắn thêm linh kiện điện tử vào một bên của trái bóng có thể khiến trọng lượng phân bố không đều, làm ảnh hưởng đến quỹ đạo bay.

Để khắc phục vấn đề này, các kỹ sư Adidas đã bố trí các đối trọng cân bằng ở ba tấm ghép còn lại. Nhờ đó, TRIONDA vẫn duy trì trạng thái cân bằng hoàn hảo, đảm bảo cảm giác thi đấu và đường bay tự nhiên giống như một quả bóng truyền thống.

Điểm đáng chú ý nhất của công nghệ mới là khả năng truyền dữ liệu trực tiếp tới hệ thống Trợ lý trọng tài video (VAR).

Trong suốt trận đấu, cảm biến liên tục ghi nhận tốc độ, hướng di chuyển, gia tốc và các tương tác của quả bóng. Khi kết hợp với hệ thống theo dõi cầu thủ bằng camera cùng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu này giúp tổ trọng tài đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất là hỗ trợ xác định lỗi việt vị bán tự động. Trước đây, các trọng tài VAR cần nhiều thời gian để xác định chính xác thời điểm cầu thủ thực hiện đường chuyền. Với cảm biến mới, thời điểm tiếp xúc giữa chân cầu thủ và trái bóng được ghi nhận gần như tức thì, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý.

Công nghệ này được Adidas phát triển cùng công ty công nghệ thể thao Kinexon. Hệ thống có thể phát hiện từng cú chạm vào quả bóng với độ chính xác rất cao, đặc biệt hữu ích trong các tình huống gây tranh cãi như bóng chạm tay, bóng đổi hướng hay các pha va chạm trong vòng cấm.

Mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và hạn chế những tranh cãi kéo dài có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Thiết kế khí động học tối ưu cho những đường bóng tốc độ cao

Ngoài công nghệ điện tử, trái bóng World Cup 2026 TRIONDA còn sở hữu thiết kế khí động học hoàn toàn mới.

Trái bóng World Cup 2026 TRIONDA còn sở hữu thiết kế khí động học hoàn toàn mới.

Adidas đã áp dụng cấu trúc bốn tấm ghép thay vì số lượng nhiều hơn như trên các thế hệ trước. Các đường nối được thiết kế sâu hơn, kết hợp với những đường nét đặc biệt trên bề mặt nhằm tạo ra lực cản không khí đồng đều trong quá trình bóng di chuyển.

Theo các nhà thiết kế, cấu trúc này giúp trái bóng ổn định hơn khi thực hiện các đường chuyền dài, những cú sút xa hoặc các tình huống bóng bổng có tốc độ cao. Sự ổn định này đặc biệt quan trọng trong môi trường thi đấu hiện đại, nơi tốc độ trận đấu ngày càng nhanh và các cầu thủ thường xuyên thực hiện những pha xử lý đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Bề mặt của TRIONDA còn được trang trí bằng nhiều họa tiết dập nổi mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt.

Người hâm mộ có thể nhận ra hình ngôi sao tượng trưng cho nước Mỹ, lá phong đại diện cho Canada và hình đại bàng gắn liền với Mexico. Những chi tiết này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn có tác dụng kỹ thuật.

Các họa tiết dập nổi giúp tăng độ ma sát giữa chân cầu thủ và quả bóng, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc mưa. Đây là yếu tố rất quan trọng khi World Cup 2026 được tổ chức trên phạm vi rộng với nhiều vùng khí hậu khác nhau trải dài khắp Bắc Mỹ.

Bên cạnh đó, Adidas cũng sử dụng các điểm nhấn màu vàng ánh kim trên thân bóng nhằm gợi nhớ tới chiếc cúp vàng World Cup danh giá – biểu tượng mà mọi đội tuyển đều khao khát chinh phục.

Trong nhiều thập kỷ, quả bóng thi đấu đơn thuần chỉ là công cụ phục vụ trận đấu. Nhưng với TRIONDA, Adidas đã biến nó thành một thiết bị công nghệ cao có khả năng thu thập dữ liệu, hỗ trợ trọng tài và góp phần nâng cao chất lượng điều hành các trận cầu đỉnh cao.

Khi World Cup 2026 chính thức lăn bóng, hàng triệu khán giả sẽ dõi theo những bàn thắng, những pha cứu thua và các khoảnh khắc lịch sử. Ít ai nhận ra rằng bên trong quả bóng đang lăn trên sân là một con chip nhỏ bé nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng, chính xác và minh bạch cho môn thể thao vua trong kỷ nguyên số.