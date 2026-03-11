Motorola tung bộ đôi smartphone mới, có Edge 70 mỏng chưa tới 6mm

Motorola Signature

Signature là chiếc điện thoại siêu mỏng 6,99mm, sở hữu thiết kế bốn cạnh màn hình cong, đồng thời trang bị bốn camera 50MP, đạt chuẩn vàng của DXOMARK Gold Label. Camera chính có cảm biến chính 50MP Sony hỗ trợ quay video Dolby Vision, camera tele tiềm vọng 50MP với zoom quang 3x và 100x Super Zoom Pro, camera macro/góc siêu rộng 50MP cùng camera selfie 50MP hỗ trợ quay 4K.

Thiết kế smartphone mới của Motorola,

Máy sở hữu sức mạnh từ bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 5, hệ thống gel tản nhiệt kết hợp lưới đồng. Signature được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, cùng khả năng kháng nước bụi IP68/IP69.

Dù sở hữu thân máy mỏng, thiết bị vẫn sở hữu viên pin có dung lượng lớn - silicon carbon 5.200mAh cho thời lượng sử dụng lên đến 52 giờ, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90W và sạc không dây 50W.

Hơn nữa, màn hình 6.78-inches Extreme AMOLED đạt độ phân giải Super HD, tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa lên đến 6.200 nit, được chứng nhận chuẩn màu bởi Pantone và hỗ trợ Dolby Vision. Ngoài ra, âm thanh tinh chỉnh bởi Bose kết hợp Dolby Atmos.

Motorola Edge 70

Edge 70 sở hữu một thiết kế siêu mỏng chỉ 5,99mm, có khung nhôm chuẩn hàng không với bề mặt hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon. Dù sở hữu thân máy siêu mỏng, Edge 70 vẫn đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, khả năng kháng nước bụi IP68 và IP69, và kính Corning Gorilla Glass 7i.

Hệ thống camera bao gồm camera chính 50MP hỗ trợ quay 4K và triple HDR, camera góc siêu rộng + macro 50MP với góc nhìn 120 độ, và camera trước 50MP. Cảm biến ánh sáng 3-in-1 chuyên dụng giúp cải thiện chất lượng phơi sáng và hiệu suất chụp thiếu sáng. Những khả năng này được nâng cấp bởi trợ lý thông minh Moto AI, giúp tinh chỉnh màu sắc, độ sáng và bố cục ảnh.

Edge 70 có pin silicon carbon 5.000mAh. Khi cần sạc, hỗ trợ sạc nhanh có dây 68W TurboPower và sạc không dây 15W. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4.

Các mẫu smartphone Motorola Signature và Edge 70 có giá bán lẻ dự kiến lần lượt từ khoảng 23 triệu đồng và 13 triệu đồng.