Motorola Edge 70 Fusion+ phô diễn cấu hình khủng bậc nhất phân khúc

Hình ảnh kết xuất của Motorola Edge 70 Fusion+ đã được công bố cho thấy thiết kế và những khác biệt quan trọng về phần cứng so với phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu Plus sẽ sở hữu màn hình AMOLED cong 4 cạnh kích thước 6,78 inch độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz, được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i.

Thiết bị cũng đạt chứng nhận IP68 và IP69 về khả năng chống bụi và nước. Dung lượng pin của Edge 70 Fusion+ cũng sẽ cao hơn, với viên pin 7.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 68W.

Về cấu hình, Edge 70 Fusion+ sẽ có các tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB, kết hợp với bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là hệ thống camera, với ba camera 50MP, gồm camera selfie 50MP, camera chính 50MP và camera siêu rộng 50MP. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Edge 70 Fusion dự kiến sẽ có camera trước 32MP và camera siêu rộng 13MP.

Về thiết kế, mẫu Plus sẽ có các tùy chọn màu sắc như Pantone Blue Surf, Orient Blue, Sporting Green và Silhouette, tương tự như phiên bản tiêu chuẩn. Mặt sau của thiết bị sẽ được làm từ chất liệu lấy cảm hứng từ nylon và vải lanh nhằm tạo nên vẻ ngoài có kết cấu.

Thông số hiệu năng của Fusion+ vẫn chưa được xác nhận, nhưng phiên bản Edge 70 Fusion tiêu chuẩn dự kiến sẽ sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 4 và chạy Android 16 ngay khi xuất xưởng. Motorola cũng đã bắt đầu thử nghiệm bản beta Android 17 cho dòng sản phẩm này tại một số khu vực nhất định.

Hiện tại, thông tin về giá bán cũng như thị trường của Motorola Edge 70 Fusion+ vẫn chưa được công bố. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu tiền nhiệm Motorola Edge 60 Fusion hiện đã có mặt tại Việt Nam, vì vậy người hâm mộ không khỏi đặt kỳ vọng về sự xuất hiện của sản phẩm mới trong tương lai.