Cập nhật quan trọng dành cho tất cả người dùng thiết bị lưu trữ này

Theo đó, Synology đã công bố lộ trình cho thế hệ DiskStation Manager (DSM) mới. DSM không còn chỉ là một hệ điều hành đơn thuần, mà đã được Synology định vị lại thành một nền tảng dữ liệu thông minh, phục vụ cho các quy trình AI nội bộ được kiểm soát chặt chẽ.

DSM thế hệ mới có khả năng tập hợp toàn bộ thông tin kinh doanh, dữ liệu hoạt động và nhật ký vận hành của doanh nghiệp thành một nguồn tư liệu trung tâm thông minh. Nguồn tư liệu này chính là "bộ não" đầu vào, được sắp xếp tối ưu để các công cụ AI có thể đọc hiểu và khai thác trực tiếp nhằm xử lý công việc.

Hệ thống được phân tách thành các giải pháp chuyên biệt độc lập nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau từ AI Assistant để hỗ trợ tác vụ văn phòng, cho tới phân tích, phản hồi dữ liệu tại chỗ. Mọi hoạt động tính toán của AI sẽ diễn ra trên mạng lưới nội bộ, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro bảo mật khi phải gửi dữ liệu ra các nền tảng đám mây ngoài hệ thống.

Công cụ DSM Agent cung cấp quy trình hướng dẫn quản trị hệ thống trực quan, dễ tiếp cận, hỗ trợ đội ngũ CNTT theo dõi và quản lý hệ thống tập trung hơn. Từ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ phạm vi dữ liệu mà AI được phép tiếp cận và sử dụng trong tổ chức.

Ở quy mô lớn hơn, tính năng quản lý tập trung (Cluster Manager) sẽ hợp nhất tất cả về một màn hình quản lý duy nhất. Các ứng dụng và dịch vụ lưu trữ được chia nhỏ thành từng khối vận hành độc lập để người quản trị dễ dàng di chuyển các khối công việc này giữa các máy chủ trên toàn hệ thống, kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ (QoS) và cài đặt các chế độ bảo vệ tự động mà không phải tốn nhiều công sức như trước.

Bên cạnh đó, việc thiết lập hệ thống cho các môi trường phân tán như chuỗi văn phòng hay chi nhánh sẽ được tối ưu với tính năng Triển khai hàng loạt (Mass Deployment) trên nền tảng Active Insight. Tính năng sẽ giúp đội ngũ IT có thể cấu hình thiết bị từ xa, đưa các máy chủ mới vào hoạt động ổn định một cách nhanh chóng.

Song song với năng lực quản lý quy mô lớn, hệ điều hành DSM thế hệ mới thắt chặt an ninh bằng cách mở rộng hệ thống quản lý danh tính với tính năng phân quyền truy cập chi tiết theo từng vị trí công việc (RBAC). Trung tâm quản lý nhật ký (Log Center) cũng được cải tiến để gom toàn bộ nhật ký vận hành của hệ thống và nhật ký của ứng dụng về một màn hình hiển thị duy nhất phục vụ cho mục đích giám sát và kiểm toán, đồng thời hỗ trợ xuất dữ liệu gốc trực tiếp sang các nền tảng phân tích hệ thống tiêu chuẩn của ngành.

Trên hệ điều hành mới, bộ ứng dụng văn phòng Synology Office cũng chính thức bổ sung hai công cụ giao tiếp chuyên dụng là ChatPlus (nhắn tin nội bộ) và Meet (họp trực tuyến), mang đến các công cụ giao tiếp cấp doanh nghiệp với khả năng phân quyền và quản trị chặt chẽ.

Điểm nhấn của hai công cụ này là việc tích hợp công nghệ AI để tự động chuyển đổi lời thoại thành văn bản và dịch thuật trực tiếp theo thời gian thực, giúp đội ngũ nhân sự cộng tác làm việc hiệu quả hơn trong khi toàn bộ dữ liệu vẫn được lưu trữ nội bộ và nằm dưới sự kiểm soát của doanh nghiệp.