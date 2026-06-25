Xếp hạng smartphone màn hình gập tốt nhất tháng 6/2026

Nếu vài năm trước, điện thoại màn hình gập vẫn bị xem là một sản phẩm thử nghiệm với giá bán cao và nhiều hạn chế, năm 2026 chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của phân khúc này. Các nhà sản xuất đã cải thiện đáng kể độ bền bản lề, chất lượng màn hình, thời lượng pin cũng như trải nghiệm phần mềm.

Ảnh minh họa.

Người dùng hiện có thể lựa chọn nhiều kiểu dáng khác nhau, từ điện thoại màn hình gập ngang đến màn hình gập dọc nhỏ gọn. Dưới đây là những mẫu điện thoại màn hình gập nổi bật nhất năm 2026 dựa trên trải nghiệm thực tế, hiệu năng và tính hữu dụng trong cuộc sống hằng ngày.

1. Motorola Razr Fold: Điện thoại màn hình gập toàn diện nhất

Giá bán từ: 39,49 triệu đồng

Motorola Razr Fold hiện được đánh giá là một trong những smartphone màn hình gập cân bằng nhất trên thị trường. Điểm nổi bật đầu tiên nằm ở màn hình chính kích thước 8,1 inch, lớn hơn hầu hết các đối thủ hiện nay. Màn hình ngoài 6,6 inch cũng đủ lớn để thực hiện hầu hết các tác vụ mà không cần mở máy.

Motorola Razr Fold.

Thiết bị sử dụng bản lề dạng giọt nước bằng thép không gỉ, kết hợp chuẩn kháng nước và bụi IP48/IP49, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Razr Fold được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, đủ sức xử lý đa nhiệm nặng. Thời lượng pin cũng là điểm mạnh khi đạt 14 giờ 44 phút trong bài kiểm tra pin tiêu chuẩn. Hệ thống camera gồm ba cảm biến 50 MP cho các tiêu cự chính, góc siêu rộng và tele. Chất lượng ảnh ở mức tốt đối với một thiết bị gập.

2. Samsung Galaxy Z Flip 7: Smartphone màn hình gập vỏ sò tốt nhất

Giá bán từ: 23,09 triệu đồng

Sau nhiều năm bị Motorola tạo áp lực trong phân khúc điện thoại màn hình gập dọc, Samsung đã có màn trở lại mạnh mẽ với Galaxy Z Flip 7. Thiết bị sở hữu màn hình phụ Flex Window kích thước 4,1 inch tràn viền, cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác mà không cần mở máy.

Galaxy Z Flip 7.

Thiết kế nhỏ gọn là ưu điểm lớn nhất của Z Flip 7. Khi gập lại, máy dễ dàng bỏ túi hoặc cầm nắm bằng một tay. Tuy nhiên, điều khiến thiết bị này nổi bật hơn thế hệ trước là sự đầu tư vào phần mềm.

Samsung đã đưa nền tảng DeX lên dòng Z Flip, cho phép kết nối với màn hình ngoài để tạo trải nghiệm tương tự máy tính để bàn. Đây là tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng Galaxy cao cấp trước đây.

Camera chính 50 MP tiếp tục là điểm mạnh của máy, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống phần mềm camera chuyên sâu với nhiều chế độ chỉnh tay cũng giúp Z Flip 7 trở thành lựa chọn hấp dẫn với những người thích chụp ảnh và quay video ngắn.

3. Samsung Galaxy Z Fold 7: Điện thoại màn hình gập chụp ảnh tốt nhất

Giá bán từ: 39,99 triệu đồng

Trong nhiều năm, điện thoại màn hình gập thường bị đánh đổi về chất lượng camera. Galaxy Z Fold 7 là một trong những mẫu máy hiếm hoi thay đổi định kiến đó.

Thiết bị được trang bị cảm biến chính 200 MP tương tự dòng Galaxy Ultra, mang lại khả năng chụp ảnh chi tiết cao trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Từ ảnh chân dung, phong cảnh cho đến ảnh đêm, Z Fold 7 đều cho kết quả ấn tượng.

Galaxy Z Fold 7.

Camera góc siêu rộng 40 MP cũng được đánh giá cao nhờ khả năng chụp macro. Ngoài ra, máy hỗ trợ quay video 8K, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Bên cạnh hệ thống camera, Galaxy Z Fold 7 còn sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite, màn hình trong và ngoài có độ sáng cao cùng nhiều tính năng AI được tối ưu riêng cho thiết bị gập. Điểm đáng chú ý khác là độ mỏng được cải thiện đáng kể, giúp máy dễ sử dụng hơn so với các thế hệ trước.

4. Google Pixel 10 Pro Fold: Smartphone màn hình gập AI tốt nhất

Giá bán từ: 47,49 triệu đồng

Google tiếp tục khai thác thế mạnh phần mềm và trí tuệ nhân tạo trên Pixel 10 Pro Fold. Đây cũng là mẫu điện thoại màn hình gập dạng cuốn sổ đầu tiên đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68.

Thiết bị sở hữu một trong những màn hình sáng nhất trên thị trườnghiện nay. Không chỉ vậy, thời lượng pin còn được đánh giá tốt hơn Galaxy Z Fold 7 trong nhiều bài kiểm tra thực tế.

Google Pixel 10 Pro Fold.

Điểm khác biệt lớn nhất của Pixel 10 Pro Fold nằm ở các tính năng AI. Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói thông qua Ask Photos, tận dụng Magic Cue để nhận các gợi ý thông minh hoặc sử dụng Auto Best Take nhằm tối ưu ảnh chân dung.

Google cũng cải thiện khả năng đa nhiệm khi tự động điều chỉnh giao diện ứng dụng trong chế độ chia đôi màn hình. Đây là một lợi thế đáng kể với những người thường xuyên làm việc trên thiết bị gập. Ngoài ra, camera telephoto zoom quang 5x giúp Pixel 10 Pro Fold nổi bật hơn nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

5. Motorola Razr Ultra 2026: Smartphone màn hình gập vô địch về pin

Giá bán từ: 27,99 triệu đồng

Nếu thời lượng pin là ưu tiên hàng đầu, Motorola Razr Ultra 2026 là cái tên đáng chú ý nhất. Trong bài kiểm tra pin tiêu chuẩn, thiết bị đạt thời gian sử dụng màn hình lên tới 16 giờ 20 phút, cao nhất trong số các điện thoại màn hình gập hiện nay.

Motorola Razr Ultra 2026.

Máy được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng 5.000 mAh, cho phép người dùng sử dụng cường độ cao suốt cả ngày mà không cần sạc giữa chừng.

Tuy nhiên, đổi lại, Razr Ultra 2026 sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite thế hệ cũ hơn so với nhiều đối thủ mới. Các tính năng AI cũng không đa dạng bằng Google Pixel 10 Pro Fold hay dòng Galaxy Z Fold mới nhất.

6. Motorola Razr 60 2025: Điện thoại màn hình gập giá dễ tiếp cận nhất

Giá bán từ: 16,06 triệu đồng

Không phải ai cũng sẵn sàng chi hơn 25 triệu đồng cho một chiếc điện thoại màn hình gập. Motorola Razr 60 2025 là minh chứng cho thấy công nghệ gập đang dần trở nên phổ thông hơn.

Thiết bị vẫn duy trì mức giá hấp dẫn nhưng được nâng cấp đáng kể về phần mềm và camera. Máy đạt chuẩn IP48, sở hữu thiết kế gập dọc chắc chắn cùng màn hình ngoài hỗ trợ chụp selfie tiện lợi.

Motorola Razr 2025.

Dù sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7400X với điểm benchmark không quá nổi bật nhưng hiệu năng của máy vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu thường ngày. Bên cạnh đó, người dùng vẫn được trải nghiệm các tính năng Moto AI tương tự những mẫu smartphone đắt tiền hơn.

Hệ thống camera kép cũng được cải thiện nhờ thuật toán xử lý hình ảnh mới, giúp chất lượng ảnh tốt hơn đáng kể so với thế hệ trước.