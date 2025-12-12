POCO M8 Pro hé lộ với cấu hình flagship trong phân khúc tầm trung

Gần đây, thương hiệu con của Xiaomi, POCO, đã chính thức ra mắt bộ đôi điện thoại F8 Pro và F8 Ultra với những thông số kỹ thuật ấn tượng. Tuy nhiên, dường như công ty không có ý định dừng lại khi một thông tin rò rỉ vừa tiết lộ về mẫu điện thoại POCO M8 Pro.

POCO M8 Pro có cấu hình ấn tượng

Theo thông tin từ cơ quan chứng nhận FCC, POCO M8 Pro sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 6.330 mAh, và có khả năng sẽ được giới thiệu với dung lượng pin lên tới 6.500 mAh khi ra mắt, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong 2 ngày của người dùng.

Ngoài ra, POCO F8 Pro còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 100W, Wi-Fi 6E băng tần kép, 5G, Bluetooth và NFC. Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là điện thoại này chỉ được cài sẵn giao diện người dùng HyperOS 2 dựa trên hệ điều hành Android 15, với ba tùy chọn RAM/bộ nhớ trong: 8GB/256GB, 12GB/256GB và 12GB/512GB.

Được biết, POCO M8 Pro đã nhận được chứng nhận từ TDRA tại UAE và IMDA tại Singapore, cho thấy sản phẩm này sẽ được phát hành trên toàn cầu trong thời gian tới. Người dùng đang rất mong chờ những thông tin chi tiết hơn về sản phẩm này sẽ được công bố trên các trang mạng.