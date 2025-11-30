Poco tung smartphone F8 Pro pin 6.210mAh, sạc nhanh 100W

Poco F8 Pro đánh dấu sự trở lại của dòng F series sau hơn hai năm, mang định hướng đưa trải nghiệm flagship tiếp cận gần hơn với người dùng trẻ. Sản phẩm đến từ thương hiệu con của Xiaomi, tập trung vào hiệu năng, thiết kế và hệ thống âm thanh được tinh chỉnh bởi Bose, cho thấy nỗ lực của Poco trong việc định vị lại tiêu chuẩn trong phân khúc cận cao cấp.

Poco F8 Pro.

Điểm nhấn lớn nhất của Poco F8 Pro nằm ở vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm. Sức mạnh của CPU, GPU Adreno và Qualcomm AI Engine giúp thiết bị đáp ứng tốt các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh, render video hay chơi game. RAM 12GB kết hợp bộ nhớ tối đa 512GB hỗ trợ đa nhiệm trong khi công nghệ WildBoost tối ưu FPS cho các tựa game yêu cầu tốc độ cao.

F8 Pro gây chú ý nhờ thiết kế Cold Carved Glass, mặt lưng kính tạo hiệu ứng mờ – bóng với ba tùy chọn màu là đen, bạc và xanh. Khung kim loại, trọng lượng 199g và tiêu chuẩn IP68 giúp máy phù hợp sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Viên pin 6.210mAh thuộc nhóm lớn nhất phân khúc, hỗ trợ sạc 100W HyperCharge đưa máy từ 0% lên 100% trong khoảng 37 phút và hỗ trợ sạc ngược 22,5W.

Màn hình AMOLED 6,59-inches đạt 120Hz, tương thích Dolby Vision và HDR10+, đi kèm ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland. Hệ thống âm thanh Sound by Bose cũng là điểm tạo khác biệt với hai loa stereo được tinh chỉnh bởi Bose.

Cụm ba camera gồm camera chính 50MP Light Fusion 800, camera tele 50MP zoom quang 2,5x và camera góc rộng 8MP. Camera trước 20MP hỗ trợ AI. Nhờ OIS và thuật toán HyperOS 3, khả năng chụp – quay ổn định hơn, phù hợp người dùng thích quay vlog khi di chuyển.

Bên cạnh F8 Pro, Poco cũng ra mắt Poco Pad M1 với màn hình 12,1-inch 2,5K, tần số quét 120Hz, bốn loa Dolby Atmos và pin 12.000mAh. Máy dùng Snapdragon 7s Gen 4, bộ nhớ 8GB + 256GB, phục vụ tốt nhu cầu học tập, xem phim và làm việc đa phương tiện.

Poco F8 Pro có hai phiên bản: 12GB + 256GB và 12GB + 512GB, giá tương ứng dưới 17 và dưới 20 triệu đồng. Poco Pad M1 giá khoảng 6,8 triệu đồng.