OnePlus Turbo hé lộ thông số với màn hình 165Hz, pin 7.650 mAh

OnePlus đang trong quá trình phát triển dòng điện thoại thông minh mới mang tên Turbo, dự kiến sẽ ra mắt chính thức tại Trung Quốc trước cuối năm nay. Gần đây, một đoạn giới thiệu từ OnePlus đã tiết lộ thông tin về chipset của dòng sản phẩm này, và một thông tin rò rỉ mới đã cung cấp thêm chi tiết về dung lượng pin.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Digital Chat Station, dòng điện thoại OnePlus Turbo sẽ được trang bị pin kép với các dung lượng 7.300 mAh, 7.650 mAh và 7.800 mAh, tất cả đều hỗ trợ sạc nhanh 100W. Mặc dù DCS không nêu rõ tên cụ thể của từng mẫu điện thoại, nhưng có khả năng OnePlus 15 và Ace 5 sẽ sở hữu pin 7.300 mAh và 7.800 mAh, dự kiến ra mắt trong tháng này tại Trung Quốc. Hai mẫu điện thoại này sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Snapdragon 8 Elite.

Chiếc điện thoại có pin 7.650 mAh có thể là OnePlus Turbo. Cả ba mẫu điện thoại đều được trang bị màn hình OLED với độ phân giải 1,5K và tần số quét 165Hz. Trong khi OnePlus 15 đã được xác nhận sẽ sử dụng màn hình OLED BOE X3, hai mẫu còn lại có khả năng sẽ sử dụng tấm nền từ Tianma.

Về chipset, OnePlus Turbo dự kiến sẽ được trang bị SoC Snapdragon 8 Gen 5, với lõi chính hoạt động ở tốc độ 3,8 GHz và lõi hiệu năng 3,32 GHz, cùng với GPU Adreno mới. Hiện tại, OnePlus đang dần hé lộ thông tin về sự ra mắt của OnePlus 15 và Ace 6, và có khả năng sẽ công bố thêm chi tiết về OnePlus Turbo vào tháng 11 tới.