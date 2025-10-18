"Thánh lừa đảo" ăn "chùa" 1.000 bữa ăn bằng chiêu không ai ngờ tới

Một người đàn ông thất nghiệp 38 tuổi tại Nhật Bản đã bị bắt sau khi thực hiện một kế hoạch lừa đảo tinh vi, khai thác lỗ hổng của ứng dụng giao đồ ăn để ăn không tốn tiền hơn 1.000 lần trong suốt hai năm, gây thiệt hại ước tính hơn 3,7 triệu yên (khoảng 651 triệu đồng).

Lừa đảo ứng dụng giao đồ ăn trong suốt hai năm gây thiệt hại lớn.

Cảnh sát thành phố Nagoya vừa qua đã bắt giữ Takuya Higashimoto, kẻ được cho là chủ mưu của vụ lừa đảo có hệ thống nhắm vào Demae-can, một trong những nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Nhật Bản. Thủ đoạn của Higashimoto tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả và khó bị phát hiện.

Cụ thể, Higashimoto sẽ sử dụng các tên và địa chỉ giả để tạo tài khoản mới, sau đó đặt đồ ăn và chọn phương thức "giao hàng không tiếp xúc". Khi shipper đã để đồ ăn trước cửa và rời đi, hắn ta sẽ nhanh chóng lấy đồ ăn rồi ngay lập tức sử dụng tính năng chat của ứng dụng để báo cáo rằng "chưa nhận được hàng". Với chính sách hoàn tiền có phần lỏng lẻo để bảo vệ khách hàng, nền tảng này đã lập tức xử lý hoàn tiền cho Higashimoto.

Để tránh bị theo dõi, "thánh lừa đảo" này đã vận hành một mạng lưới lên tới 124 tài khoản khác nhau, sử dụng vô số thẻ SIM trả trước và liên tục đăng ký rồi hủy tài khoản chỉ sau vài ngày. Sự tinh vi này đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết. Một trong những đơn hàng cuối cùng của hắn là một bữa ăn trị giá 16.000 yên (hơn 2,8 triệu đồng) gồm kem, cơm hộp bento và bít tết gà, cũng đã được hoàn tiền thành công.

Tại cơ quan điều tra, Higashimoto, người đã thất nghiệp nhiều năm, thú nhận: "Ban đầu, tôi chỉ thử cho biết. Nhưng sau khi hưởng lợi từ trò lừa đảo, tôi đã không thể dừng lại được".

Chân dung kẻ lừa đảo Higashimoto.

Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng mạng Nhật Bản và Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước sự kiên trì và "thông minh" của kẻ lừa đảo, trong khi những người khác chỉ trích chính sách hoàn tiền quá dễ dãi của các nền tảng giao hàng. Về phía mình, Demae-can đã cam kết sẽ thắt chặt quy trình xác minh danh tính và triển khai hệ thống cảnh báo các giao dịch bất thường để ngăn chặn các vụ việc tương tự.