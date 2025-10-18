Người dùng Facebook "hoảng hốt" khi thấy toàn nội dung 18+

Sáng ngày 18/10, nhiều người dùng trên cả hai nền tảng iOS và Android đã vô cùng bất ngờ và bức xúc khi phát hiện một lỗi nghiêm trọng trên ứng dụng Facebook. Cụ thể, khi sử dụng chức năng tìm kiếm và chỉ nhập duy nhất ký tự như "a", "c" hay "x" ... kết quả trả về không phải là các trang, người dùng hay bài viết liên quan mà lại là một danh sách chứa đầy hình ảnh và video có nội dung người lớn.

Facebook ngập tràn nội dung 18+ khi tìm kiếm chữ "a".

Sự cố này dường như không giới hạn ở một khu vực địa lý nào và ảnh hưởng đến cả phiên bản ứng dụng di động, thậm chí là trình duyệt web trên PC và điện thoại. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo về vấn đề này, đặc biệt lo ngại về việc trẻ em và thanh thiếu niên có thể vô tình tiếp xúc với các nội dung độc hại chỉ bằng một thao tác tìm kiếm cơ bản.

Hiện tại, phía Meta (công ty mẹ của Facebook) chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về nguyên nhân của sự cố cũng như thời gian khắc phục. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Facebook gặp phải những lỗi ngớ ngẩn liên quan tới nội dung người lớn. Trước đó, từng có nhiều người dùng phàn nàn rằng họ liên tục gặp phải những đoạn quảng cáo "đỏ mặt" bất ngờ xuất hiện khi đang lướt Reels.

Ứng dụng di động cũng không thoát khỏi lỗ hổng.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân có thể xuất phát từ một lỗ hổng trong thuật toán xếp hạng kết quả tìm kiếm của Facebook, hoặc do các nhóm tin tặc, spammer đã lợi dụng một kẽ hở nào đó để đẩy hàng loạt nội dung xấu lên top tìm kiếm với các ký tự phổ biến.

Trong khi chờ đợi bản vá lỗi từ Facebook, người dùng được khuyến cáo nên cẩn trọng khi sử dụng tính năng tìm kiếm và đặc biệt giám sát kỹ lưỡng hơn khi cho trẻ em sử dụng ứng dụng.