OnePlus 15 hé lộ pin "khủng" 7.300 mAh, sạc nhanh 120W

Một báo cáo gần đây đã tiết lộ thông số kỹ thuật của mẫu smartphone OnePlus 15, mặc dù nguồn tin ban đầu không được xác thực. Tuy nhiên, leaker uy tín @BaldPanda đã cung cấp thêm thông tin về dung lượng pin và khả năng sạc của thiết bị này.

Theo @BaldPanda, OnePlus 15 sẽ được trang bị viên pin 7.300 mAh, đây là dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay trên các mẫu điện thoại OnePlus. Chiếc flagship này cũng sẽ hỗ trợ sạc có dây 120W và sạc không dây 50W.

OnePlus 15 sẽ có pin dung lượng cao và sạc nhanh tiên tiến.

Về thiết kế, OnePlus 15 sẽ có màn hình 6,78 inch, nhỏ hơn một chút so với màn hình 6,82 inch của OnePlus 13. Kích thước của máy sẽ là 8,1mm và trọng lượng dao động từ 211 đến 215 gram, tùy thuộc vào phiên bản màu sắc. Các tùy chọn màu sắc bao gồm Titanium (Sand Storm), Đen và Tím.

Cụm camera sau của OnePlus 15 dự kiến sẽ bao gồm một camera chính 50 megapixel với kích thước 1/1.5 inch, có thể là cảm biến Sony LYT-700. Ngoài ra, máy còn có thể được trang bị một camera tele tiềm vọng 50 megapixel với kích thước 1/2.76 inch, có thể là cảm biến Samsung JN5, cùng với một cảm biến siêu rộng 50 megapixel khác.

Khi được hỏi về ngày ra mắt, nguồn tin cho biết OnePlus 15 có thể được giới thiệu sớm nhất vào ngày 23 tháng 10 tại Trung Quốc. OnePlus dự kiến sẽ đưa ra thông báo chính thức vào cuối tuần này, và theo một báo cáo khác, sản phẩm sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 13 tháng 11, bao gồm cả thị trường Ấn Độ.