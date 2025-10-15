OnePlus 15 lộ thông số màn hình với viền siêu mỏng, vật liệu phát quang X3

Mới đây, OnePlus vừa công bố thêm thông tin chi tiết về màn hình của mẫu smartphone OnePlus 15 sắp ra mắt tại Trung Quốc. Mặc dù một số tính năng chính đã được giới thiệu trước đó, thông báo mới nhất đã bổ sung nhiều thông số kỹ thuật quan trọng, tập trung vào thiết kế, sản xuất và cải tiến chip.

OnePlus 15 hé lộ thông số màn hình ấn tượng

Màn hình mới của OnePlus 15 có viền siêu mỏng chỉ 1,15mm, đối xứng ở cả bốn cạnh, mang lại trải nghiệm xem đắm chìm hơn mà vẫn đảm bảo độ sáng và độ bền của tấm nền. Công ty đã hợp tác với BOE để phát triển vật liệu phát quang OLED X3 mới, đồng thời thiết lập dây chuyền sản xuất cao cấp chuyên dụng cho màn hình này. Theo OnePlus, tấm nền mới cải thiện 13% ở chế độ sáng cao (HBM), tăng 11,8% độ chính xác màu sắc, giảm 10% mức tiêu thụ điện năng và tăng 30% tuổi thọ so với thế hệ trước.

Ngoài ra, OnePlus cũng xác nhận sự ra mắt của chip Display P3 do Oppo phát triển, được trang bị trên OnePlus 15. Chip này hỗ trợ thời gian sạc hàng điểm ảnh chỉ 1,3 micro giây, nhanh gấp đôi so với mức trung bình hiện tại của ngành, giúp màn hình phản hồi nhanh hơn và duy trì độ sáng ổn định ngay cả khi sử dụng ở tần số quét cao. Tấm nền được sản xuất bằng dây chuyền khoa học hiển thị của Oppo, bao gồm 121 quy trình và 39 thuật toán tinh chỉnh, đảm bảo độ chính xác và tính nhất quán ở mức flagship.

Thông tin mới này tiếp nối thông báo trước đó từ Chủ tịch OnePlus, Li Jie Louis, trong đó xác nhận OnePlus 15 sẽ được trang bị màn hình OLED 165Hz thế hệ thứ ba, hợp tác phát triển với BOE. OnePlus cũng cho biết đây là thiết bị Android đầu tiên hỗ trợ độ sáng tối thiểu 1 nit ở cấp độ phần cứng thực sự, được chứng nhận bởi TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold. Màn hình còn hỗ trợ hệ thống phần cứng Gaming Tri-Core mới, giúp cải thiện độ ổn định mạng và giảm độ trễ khi chơi game.

Mặc dù OnePlus chưa công bố kích thước chính xác của màn hình, các rò rỉ trước đó cho thấy nó có thể đạt kích thước 6,78 inch. Ngày ra mắt của OnePlus 15 vẫn chưa được xác định, nhưng dự kiến sẽ được công bố trong thời gian sớm.