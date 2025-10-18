3 giải pháp ứng dụng AI để quản lý tòa nhà, năng lượng mặt trời hiệu quả

Vòng chung kết cuộc thi Future Impact Challenge 2025 với chủ đề “AI Applications for Sustainability” (Ứng dụng AI vì tương lai bền vững) vừa kết thúc. Đây là cuộc thi dành cho sinh viên trên toàn quốc, với mục tiêu khuyến khích thế hệ trẻ đưa ra những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Phần thuyết trình của Quán quân cuộc thi Future Impact Challenge 2025.

Khởi động từ tháng 7/2025, Future Impact Challenge 2025 thu hút sự tham gia của 88 đội thi đến từ nhiều trường đại học trên khắp Việt Nam. Các đội tham gia tranh tài qua 3 vòng thi: Đăng ký - Bán kết - Chung kết, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cố vấn gồm các lãnh đạo và chuyên gia công nghệ từ Schneider Electric.

Ba chủ đề chính của cuộc thi năm nay phản ánh những thách thức lớn trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam và trên thế giới, bao gồm: AI for Green Data Centers (AI cho Trung tâm Dữ liệu Xanh); AI for Smart Buildings (AI cho Tòa nhà Thông minh); AI for Smarter Solar Asset Management (AI cho Quản lý Hiệu quả Dự án Năng lượng Mặt Trời).

Từ 88 đội thi ban đầu, ban giám khảo đã chọn ra 7 đội xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết. Tại đây, các đội thi đã vượt qua hai thử thách quan trọng: Hackathon 24 giờ và phần thi thuyết trình trực tiếp trong khuôn khổ Hội nghị đổi mới sáng tạo Innovation Day Hanoi 2025.

Tại thử thách Hackathon, các đội nhận đề bài chi tiết theo chủ đề đã chọn, trao đổi làm việc nhóm liên tục để phát triển giải pháp, hoàn thiện bài thuyết trình, cùng sự đồng hành về chuyên môn từ đội ngũ cố vấn. Các dự án cho thấy sự sáng tạo và khát vọng của thế hệ trẻ trong việc ứng dụng công nghệ để góp phần kiến tạo một tương lai bền vững.

Sau quá trình chọn lọc và đánh giá, đội GEMGPILOT đã xuất sắc giành chiến thắng với giải pháp “AIRITHM” ứng dụng AI tối ưu hóa hệ thống HVAC (sưởi - thông gió - điều hòa không khí) trong các tòa nhà, nhằm giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ, đảm bảo sự thoải mái và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

GEMGPILOT gồm các sinh viên Huỳnh Thị Tú Anh (Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM), Phan Hồng Thanh Hương (Trường Đại học RMIT), Trần Ngọc Trâm và Trịnh Thị Bảo Ngọc (Đại học Kinh tế TP.HCM),

Vị trí Á quân (giải Nhì) thuộc về đội SolNova, gồm các sinh viên Nguyễn Đình Phong, Hoàng Anh Minh và Trương Khánh Linh đến từ Trường Đại học VinUni. Giải pháp được đưa ra là “AI Predictive Digital Twin” ứng dụng AI để quản lý hiệu quả dự án năng lượng mặt trời, giúp dự báo sản lượng, phát hiện sớm sự cố, tối ưu hóa bảo trì và tự động hóa báo cáo ESG theo chuẩn quốc tế.

Giải Quý quân (giải Ba) thuộc về Team 1, gồm các sinh viên Lý Kiến Tường, Nguyễn Lê Hà Giang, Lê Thị Diệu Linh và Trần Thảo Dân đến từ Đại học Kinh tế TP.HCM. Giải pháp của đội thi này là “Product ONE”, một nền tảng AI quản lý tòa nhà thông minh hướng đến phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, phân tích và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa báo cáo ESG, đồng thời đưa ra khuyến nghị tiết kiệm chi phí và giảm phát thải CO 2 .

Ngoài 3 đội xuất sắc nhất, các đội thi vòng Chung kết đều được đánh giá có phần trình bày ấn tượng, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề môi trường, xã hội và công nghệ. Những ý tưởng táo bạo, khả thi và mang tính ứng dụng cao sẽ góp phần kiến tạo một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho Việt Nam.