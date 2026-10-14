OnePlus 16 ra mắt với hiệu năng cực mạnh, pin 9.000 mAh

OnePlus 16 đã chính thức được công bố và hứa hẹn trở thành một trong những chiếc điện thoại thú vị nhất dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Máy mang đến những nâng cấp đáng giá như kỳ vọng, bao gồm chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, camera chính 200MP và sự cải thiện mạnh mẽ về dung lượng pin.

OnePlus 16.

Trước hết, OnePlus 16 sở hữu màn hình LTPO OLED 6,78 inch với độ phân giải 1.272 x 2.772 pixel và tần số quét 185Hz. Về tần số quét, màn hình sẽ hoạt động ở mức 165Hz trong các tác vụ thông thường trong khi mức 185Hz sẽ được "mở khóa" khi chơi các tựa game hỗ trợ.

OnePlus 16 cung cấp khả năng chơi game mạnh mẽ.

Màn hình này sử dụng vật liệu phát quang X4 của BOE và có khả năng giảm độ sáng xuống mức thấp nhất là 1 nit. Máy cũng có viền màn hình siêu mỏng 1,15mm, cảm biến vân tay siêu âm và camera selfie 50MP.

Bên cạnh màn hình ấn tượng, OnePlus trang bị cho máy con chip flagship mới nhất của Qualcomm – Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Người dùng có thể tùy chọn cấu hình lên tới RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB, phiên bản tiêu chuẩn đi kèm RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB.

OnePlus 16 có pin cực lớn.

Về hệ thống camera, chiếc flagship sở hữu camera chính 200MP với cảm biến kích thước 1/1,4 inch, kết hợp cùng ống kính tele 50MP (zoom quang 3x) và ống kính góc siêu rộng 50MP.

Máy chạy trên giao diện ColorOS 17. Một nâng cấp lớn khác là dung lượng pin được tăng lên mức 9.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.

Chi tiết cụm camera sau của OnePlus 16.

OnePlus 16 có các tùy chọn màu sắc gồm Trắng Starlight (Ánh sao), Đen Dark Forest (Rừng thẳm) và Cam Martian Masterpiece (Kiệt tác Sao Hỏa). Tại Trung Quốc, phiên bản tiêu chuẩn với cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá khởi điểm là 5.999 Nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng) trong khi phiên bản cao cấp nhất với RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB có giá 8.499 Nhân dân tệ (khoảng 32,9 triệu đồng). Sản phẩm sẽ chính thức được mở bán tại Trung Quốc vào ngày 31/10.